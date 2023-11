Vlna respiračních onemocnění se na podzim nevyhnula ani Vysočině. V současnosti je nejvíce nemocných na Žďársku, celkem 1915 pacientů na sto tisíc obyvatel. Nemoci se šíří hlavně mezi předškolními dětmi. Nejméně nových případů (1001) hlásí Třebíčsko.

V minulém týdnu opět vzrostly počty nových případů akutních respiračních onemocnění na Vysočině. Statistiku vede Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV).

Nejvíce akutních respiračních onemocnění mezi lidmi na Vysočině je v současnosti na Žďársku, celkem 1915 případů na sto tisíc obyvatel. A také na Havlíčkobrodsku: 1465 případů. Nejméně nemocných naopak minulý týden přibylo na Třebíčsku, kde je nyní hlášeno 1001 případů.

Mezi akutní respirační onemocnění patří zejména angina a záněty nosohltanu, průdušek nebo plic.

Největší relativní nemocnost je stále mezi dětmi do 5 let. Nové případy však za poslední týden přibyly i mezi školními dětmi a lidmi do 24 let. „A předpokládáme, že počty pacientů s akutními respiračními onemocněními mohou růst i ve věkových skupinách dospělých a seniorů nad 65 let,” říká Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru KHSV.

Především seniorům a osobám s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou doporučuje ředitelka Pavlasová očkování proti chřipce a covid-19. “Je to účinná prevence těžkého průběhu onemocnění a dlouhodobých následků, včetně rizika úmrtí,“ uvadí Hana Pavlasová.

