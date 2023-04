Na největší projekt v historii města se chystají ve Velkém Meziříčí. Do roku 2025 chtějí v centru začít s kompletní proměnou náměstí. Bude tam nová zeleň, dlažba, mobiliář, osvětlení a pozmění se i parkovací systém. Ve městě pod dálničním mostem už začaly projektové práce, které potrvají do konce příštího roku.

Do dvou let začne ve Velkém Meziříčí kompletní úprava náměstí | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Přestože není místní, tak zdejší náměstí dobře zná Ladislav Pelánek z Dolních Heřmanic. Do Velkého Meziříčí totiž zajíždí takřka každý den už přes padesát let. „Za tu dobu se to téměř nezměnilo, přitom by to už bylo potřeba. Místo je takové, jaké si ho pamatuji z mládí. Dosavadní úpravy ten ráz nijak zásadně nezměnily. A pokud se ta oprava podaří stejně jako nedávno v Třebíči, tak budu jedině rád,“ přiblížil důchodce svůj názor.

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras Deníku řekl, že náměstí skutečně projde komplexní přeměnou. „Změní se také dopravní a technická infrastruktura. Vymění se i veškeré povrchy. Za mě je to největší projekt, který město kdy pořídilo,“ uvedl s tím, že do roku 2025 by se měly všechny přípravy stihnout.

Projektové práce budou město stát necelých šest milionů korun. Podle starosty vyjdou stavební práce na minimálně sto milionů korun. „Méně to nebude, to by byla naivní představa. Částka se klidně může pohybovat i okolo sto padesáti milionů. Jde zatím o velmi hrubý a osobní odhad. Konkrétní cenu ještě neznáme. Tu se dozvíme, až na základě dokumentace,“ předeslal Kaminaras.

Dobrý první dojem udělalo centrum na Pavla Petra z Ledče nad Sázavou. „Taky se u nás nedávno náměstí předělávalo a docela se to povedlo. Líbí se mi to i tady, i když za mě není potřeba náměstí předělávat. Jedině mi připadá trochu hlučnější,“ dodal návštěvník z havlíčkobrodského okresu.

Není to první pokus náměstí ve Velkém Meziříčí upravit. V roce 2017 projekt ztroskotal kvůli architektonické soutěži. Spory na radnici trvaly déle než rok a vyvrcholily odvoláním pěti radních. Tehdejší starosta Radovan Necid na to reagoval rezignací, ačkoli zůstal řadovým zastupitelem. Novým starostou se tehdy stal místostarosta Josef Komínek.

Podle současného starosty podobný scénář nehrozí. „Nemělo by tomu už nic stát v cestě. Už to nejde zrušit, protože by hrozila žaloba od vítěze výběrového řízení. Důvod ke zrušení ani není. V současnosti jsme už dál, než v minulosti byla architektonická soutěž,“ ujistil Alexandros Kaminaras.

Ve Velkém Meziříčí začali projektovat opravu náměstí

- Projektová dokumentace vyjde na 5,7 milionů korun

- Stavební práce začnou v roce 2025

- Rekonstrukce vyjde minimálně na sto milionů korun

- Na náměstí bude nová zeleň, dlažba, mobiliář či osvětlení

- Změní se i parkovací systém či dopravní a technická infrastruktura