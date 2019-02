Tři Studně – Co je složitější než spustit raketoplán? Spustit mikrofon. Humorně začaly a ve stejném duchu se v sobotu nesly oslavy 8. výročí vyhlášení náměstí EU ve Třech Studních nejmenším náměstím na světě.

Věděli jste například, že astronauté/kosmonauti s sebou v kufru do vesmírné lodi nosí šumivý sekt, „rumíček lékařský“ a alkoholický nápoj, který pomáhá dotknout se Slunce? I s tím desítky přihlížejících seznámil moderátor ustrojený do slušivého improvizovaného skafandru bílé barvy. A nebyla to zdaleka poslední důležitá informace.

„Moji kolegové v NASA odhalili zajímavou věc. Když tato organizace vyslala poprvé astronauty do vesmíru, zjistila, že tam běžné psací pero nefunguje, a to vlivem nepřítomnosti gravitace. Protože to byl poměrně významný problém, rozhodla se NASA investovat do jeho vyřešení 12 miliard amerických dolarů. Po dvanácti letech vědci, i díky agenturám a grantovým programům, vynalezli pero, které píše i bez gravitace a za teplot od 0 po 300 Kelvinů. Poté se rozhodli, že tento úžasný vynález nabídnou Sovětskému svazu, aby si i Sověti mohli ve vesmíru zapisovat. Z Moskvy přišla lakonická odpověď: ‚My používáme obyčejné tužky.‘,“ bavil přítomné Martin Svatoš.

Mimo jiné přidal i další objev vědců z NASA - lidská inteligence je prý tak nízká, že se na ni v některých částech vesmíru pohlíží jako na infekci. A připomněl také rok 1938, kdy Američané uvedli v rozhlase hru podle románu Herberta Georgese Wellse Válka světů a jiné povídky. Nechyběla ani tehdejší oficiální znělka BBC, takže vysílání vypadalo jako zpravodajství o napadení Londýna mimozemšťany.

„Měl to být žert, nicméně v Americe roku 1938 to vzbudilo obrovskou paniku. Lidé se děsili a utíkali, jak je typické – do supermarketů, a nakupovali zásoby jídla. Doufám tedy, že něco takového tady dnes nehrozí, protože ve Třech Studních žádný supermarket nemáme. Snad je všem jasné, že je to tu dnes všechno o recesi,“ apeloval s úsměvem ve tváři sympatický moderátor.

Letošní program se nesl v duchu zelených mužíčků, vesmíru, astronomie a věcí s tím souvisejících. Pokud tedy zrovna počasí dovolilo, zájemci nahlíželi do speciálních dalekohledů uzpůsobených k pozorování Slunce. K zakoupení byly i tematické publikace, kalendáře či otočné mapy hvězdné oblohy a také trička se známým rozcestníkem.

Hostů během postupně slunečného odpoledne bylo hned několik. Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí z roku 1928 dnes vede Libor Lenža. Ten příznivce pozval na 5. srpna. „Ve Valmezu přivítáme velmi vzácnou návštěvu, vlastně dvě – je to astronaut Andrew Feustel, který letěl na raketoplánu Endeavour, a přijede i s Krtečkem,“ prozradil ředitel hvězdárny Lenža.

„Pozdrav pánbůh,“ vstoupil zadumaným krokem před publikum Tycho Brahe s dalekohledem. Zavzpomínal na úctyhodné pitky na dvoře štědrého Rudolfa II. a vyvrátil veškeré domněnky o své smrti způsobené otravou či snad prasknutím močového měchýře při pozorování komety.

Když pak přišlo na řadu vítání nových občánků, 400 let mrtvý astronom dětem popřál, ať jim hvězdička dlouho září a jsou hlavně zdravé.

Bonbony a placky s motivem náměstí EU a Marťánka od Jana Svatoše dostali tři nejkrásnější členové mimozemského uvítacího výboru. „Vybrat ale pouze tři masky bylo opravdu velice těžké, krásné jsou všechny,“ uvedl Tomáš Liška, ředitel Office centra.

Pak už nezbývalo, než ochutnat štrúdl od Grošofových, vyfotit se u rakety a přesunout se na parkoviště k obecnímu úřadu, kde program a zábava s dixielandem Tata band Josefa Kučery pokračovaly.