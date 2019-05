Třicet testových otázek, poznávání včelařsky významných rostlin, určování částí těla včely pohledem do mikroskopu, pojmenování pomůcek potřebných při práci včelaře včetně vysvětlení, jak a k čemu se používají, ale i zažitá včelařská praxe – obvyklá náplň soutěže přezkoušela vysočinské mladé včelaře ve dvou věkových kategoriích.

„Možnost poměřit své znalosti v soutěžích se stejně starými vrstevníky je pro děti motivující. Při dalším setkání zástupců včelařských organizací z Vysočiny budu na dospělé včelaře apelovat, aby děti v účasti na Zlaté včele více podporovali a umožnili jim účast. Budou mě zajímat také důvody, které limitují jednotlivé organizace při účasti na této tradiční soutěži. Naším společným cílem by mělo být dostat do soutěže co nejvíce mladých,“ vyjádřil se Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina a také včelař.

Tři ocenění starší žáci budou Vysočinu zastupovat v celostátním kole Zlaté včely, která se uskuteční ve dnech 7. až 9. června v Nasavrkách.

Kraj Vysočina letos podpořil včelařské spolky ve všech pěti okresech formou daru v celkové výši 406 tisíc korun. Ta mimo jiné slouží k podpoře výchovy a vzdělávání mladé generace včelařů, přičemž dále je zarezervována finanční částka až do výše dvou milionů na preventivní vyšetření moru včelího plodu.

Výsledky kategorie mladších žáků (do 5. třídy)

1. Michal Šafr, Jimramov

2. Ondra Klement, Nové Město na Moravě

3. Simona Morávková, Jimramov

4. Jakub Chroust, Věcov

Výsledky kategorie starších žáků (6. – 9. třída)

1. Lukáš Štempl, Nové Město na Moravě

2. Barborka Dvořáková, Senožaty

3. Pavla Šafrová, Jimramov