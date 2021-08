V Pálenice Bítovšice na Jihlavsku zahájí výrobu ovocných pálenek až 1. srpna. „Ale kvas už přijímáme,“ vzkázal Jan Roušar z Pálenice Bítovčice.

Jinde už naopak už pálí ostošest. Mezi prvními v regionu začala Pěstitelská pálenice v Hlinném na Žďársku. „První pálení proběhlo už 14. července,“ potvrdil majitel hlinecké pálenice Stanislav Marek.

Ovoce je podle něho dost, i když ne všude. „Když jsem jel před týdnem z Prahy, tak jsem sledoval, jak jsou obsypané stromy u silnice. Byly pruhy, kde ovoce bylo, a území, kde nebylo vůbec nic. Úrodu velice ovlivňuje počasí a opylování včelstvem,“ vysvětlil Stanislav Marek.

Podle něj bude letos na Žďársku méně švestek. Naopak jablek a hrušek se zřejmě urodí stejné množství jako loni. „Zato třešní je víc než v minulosti. Třešně jsou pracné na sběr. Letos už jich mám ale poměrně dost naskladněných,“ konstatoval Stanislav Marek.

„Vypadá to na hodně slabou sezonu. Je sice hodně třešní, ty ale sbírá málokdo. Švestek je poskrovnu. Něco bude jablek, ale sezónu na Vysočině dělají švestky,“ přidal se Vratislav Novotný z Pěstitelské pálenice Znětínek na Žďársku, kde už také otevřeli dveře zájemcům o přeměnění ovocného kvasu v „ohnivou vodu“.

Jablka a hrušky do velkých kádí

Se třešněmi začínají i v Palírně Okříšky na Třebíčsku. „Začínám vybírat třešně, ty jsou první. Pak budou nějaké meruňky a broskve a následně začnu šrotovat jablka a hrušky, které dávám kvasit do velkých kádí,“ informoval Pavel Vrtal z Palírny Okříšky.

Na Třebíčsku je podle jeho názoru ovoce spousta. A ani švestky nejsou výjimkou. „Letos to vypadá, že bude ovoce dost. A švestky mám tak slité, že už se mi dokonce zlomila jedna větev,“ poznamenal Pavel Vrtal.

V Okříškách vyjde letos litr padesátiprocentní pálenky na 155 korun. „Loni se bohužel opět zvedla cena spotřební daně,“ uvedl důvod mírného zdražení Pavel Vrtal.

Zájem o pálení je prý stále velký. „Je to jedna z forem, jak ovoce zužitkovat. Každý rok přibývají noví a noví zákazníci. A je zajímavé, že to lidé většinou neberou jen jako výrobu alkoholu. Řada z nich to má jako koníček, s kvasem si opravdu vyhrají,“ pochválil své zákazníky Stanislav Marek.

Někdo dává přednost slivovici, jiný nedá dopustit na meruňkovici. Majitel Pěstitelské pálenice Hlinné vyzdvihuje hruškovici. „Když se povede, je skvělá. Ale je to dáno i druhem hrušek. Nejlepší na její výrobu jsou „williamsky“. Když jsou vyzrálé, pak je z nich i dobrý kvas a vynikající pálenka,“ nechal se slyšet Stanislav Marek.