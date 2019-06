„Poslední dobou nejvíce pomáhám s hlídáním své nejmladší vnučky Viktorky, té bude v červenci rok a půl. Ale o prázdninách za mnou jezdí i vnuci Ondra a Péťa, ti už jsou velcí,“ řekla Ludmila Horká.

Habří je velmi malou obcí s hrstkou obyvatel, kde končí silnice. Přesto je pro děti doslova rájem. „Chodíme pořád ven. Do lesa – na houby i na maliny, na procházky nebo k řece. Tam v poslední době moc vody není, ale na namočení nohou to stačí. A chodíme se také podívat na králíky, slepice, kočičky nebo pasoucí se stáda krav. Domácí zvířata děti strašně baví, mají to rádi. Zvláště Viktorka je z nich unesená. Ale kluci byli také, když byli menší,“ usmála se Ludmila Horká.

Starší vnuci už mají trochu jiné zájmy. „Ty už více baví takové ty technické věci. Všechno si chtějí vyzkoušet. Mají svoji vlastní zábavu. Líbí se jim třeba střílení z luku,“ popsala ryze klučičí aktivity Ludmila Horká.