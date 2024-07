Pro předplatitele

Štěpánka Saadouni dnes 09:08

Osvěžení v parných dnech v divoké přírodě. Čistá a chladná voda a les kolem. To bývají hlavní důvody které lákají plavce do zatopených lomů. Na Vysočině jich je hned několik. Ovšem lomy nejsou oficiální koupaliště s veškerým komfortem a zabezpečením. Takže méně zdatní plavci by si měli koupání dobře rozmyslet.