Nejvíce hlasů dostal zhruba dvoukilometrový úsek mezi Slavěticemi a Hrotovicemi na Třebíčsku. Obrovské a nebezpečně hluboké výmoly jsou v silnici především ve směru od Slavětic. Projetí úseku vyžaduje opatrnost a zručnost. V hustém provozu pak není snadné se hlubokým výmolům vyhnout.

„Denně tam projede několik stovek, možná tisíce aut kvůli práci v dukovanské elektrárně. Silnice je v dezolátním stavu a nikoho to nezajímá. Jako řešení problému tam dali značku "Nerovnost vozovky" a myslí si, že to něco vyřeší. Ta silnice je již několik let v havarijním stavu. Mělo by se s tím něco dělat,“ napsal do ankety Jan Okřina. Podobných názorů jako on mělo několik dalších čtenářů.

Deník má pro všechny dobrou zprávu. Zhruba do čtrnácti dnů by měla být vypsána veřejná zakázka na opravu silnice Hrotovice – Dukovany.

„Bude to dvouletá stavba. Začne letos a skončí příští rok. Předpokládané náklady činí téměř sto milionů korun. Právě to, že se stavba již pár let připravuje pro evropské dotace, bylo důvodem, proč je řadu posledních let silnice udržována pouze v rámci běžné údržby. Stavba bude dotována z evropských zdrojů,“ vysvětlil náměstek krajských silničářů na Vysočině Tomáš Mátl. Výhledově by se Slavětice mohly dočkat i obchvatu.

Pozor na Rokytnici

V děsivém stavu je i zhruba kilometrový úsek v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku. „Od začátku obce směr od Veverky až ke škole je to naprosto příšerné. Je zde dopravní značení upozorňujících na nerovnost na vozovce a snížení rychlosti, ale i tak je to masakr. Nechápu, jak to mohli nechat dojít do takového stavu,“ popsal Marek Veleba.

„Je pravda, že je to čím dál horší. Krajnice se propadá. Čas od času v okolí posbírám plasty od terénních aut,“ řekl reportérovi Deníku muž z Rokytnice, který prozradil jen své křestní jméno David.

Také o tomto úseku silničáři moc dobře vědí.„Čekáme na rekonstrukcí kanalizace, která je už řadu let odkládána. Prostředky jsme měli na akci vyčleněny v minulých letech. Poslední informace je taková, že rekonstrukce sítí proběhne v roce 2022. V tomto roce by se měla uskutečnit i oprava povrchu,“ uvedl Mátl ze správy silnic.

Do té doby se budou řidiči projíždějící tímto místem obrnit trpělivostí. A nejen řidiči. „Je to příšerné, zvlášť teď po zimě, snad to brzy spraví,“ utrousila žena, která přes výmoly tlačila kočárek s malým dítětem.

Je to bojiště

Stavu silnice na jednom z míst Vysočiny dokonce odpovídá i název obce, k níž cesta vede: Bojiště u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Bez přehánění jde asi o jeden z nejhorších úseků po letošní, loňské i předloňské zimě.

„Horší silnici budete v okolí těžko hledat,“ je přesvědčený Jaroslav Hospodka z Ledče nad Sázavou, který v okolí venčil svého psa. Podle něj mohou za zničenou silnici především nákladní auta se dřevem. Krajnice se pod nimi propadá na stále více místech. Výmoly připomínají spíše krátery. Silnice, která spojuje Bojiště s nedalekým Kožlím je pro osobní auta stále hůře sjízdná i za snížené rychlosti. Problém je, že jde o místní komunikaci a postarat by se o ní měly obě obce.

„Víme o tom, je to opravdu v hrozném stavu. Zase jsem si to uvědomil, kde jsem tudy jel v pondělí do práce. Chceme s tím už letos něco udělat, protože jde o hojně využívanou silnici, dřív tudy jezdil i autobus,“ uvedl starosta Bojiště Jan Cihlář.

Na podobný problém s místní komunikací narazí řidiči na Jihlavsku využívající asi dvoukilometrový úsek od Jersína k čerpací stanici u nájezdu na D1 na Měřín. Cesta je podobně zničená jako ta v Bojišti, přesto je hojně využívaná jako zkratka k dálnici D1.

Na vlastní nebezpečí

Reportér Deníku všechny zmiňované úseky projel. Jejich stav je na hraně užívání a na vlastní nebezpečí. Některé výmoly jsou i několik centimetrů hluboké s ostrými hranami a hustě za sebou. V některých se po zimě stále drží voda a o to jsou zrádnější. Všechny tipy redakce předala silničářům, aby se k nim vyjádřila.

Tady jsou další špatné úseky, na něž čtenáři v anketě upozornili: Ivana Melounová například varuje před silnici mezi Českou Bělou a Kojetínem na Havlíčkobrodsku, kudy několikrát denně jezdí i autobus. „Ano, projíždí zde jedna autobusová linka. Bohužel, opravu této silnice velmi limituje téměř v celé délce silniční stromořadí. Z tohoto důvodu a s ohledem na malý dopravní význam této komunikace souvislou opravu v tomto ani příštím roce neplánujeme. Budeme ji udržovat v rámci běžné údržby,“ reagoval Mátl.

Ve špatném stavu je i celá ulice Romana Havelky v Jihlavě včetně kruhového objezdu u Kauflandu. „Co se týče děr, tak "kráter" za "pětníkovým" kruhovým objezdem u Bosch Diesel směrem na přivaděč už by si pomalu zasloužil vlastní jméno,“ poznamenal Stanislav Doležal.

„Opravu plánujeme po dokončení nového sjezdu ze silnice I/38 snad v roce 2022 podle finančních možností kraje. V současné době se dokončuje projekt stavby. Po opravě bude silnice předána do majetku města Jihlavy,“ uvedl Mátl.

Čtenář a řidič Jiří Hotař pak upozorňuje na podle něj třicet let neopravovanou silnici mezi Bačkovicemi a Lovčovicemi na Třebíčsku a silnice z Bačkovic přes Radotice do Jemnice.

I k těmto úsekům požádala redakce o vyjádření krajské silničáře. Odpověď zní nadějně: „Zpracováváme dokumentaci. Akce probíhají v tomto postupu: 2020 rekonstrukce mostu v Radoticích (již v provozu), 2021 rekonstrukce mostu v Bačkovicích (již probíhá hodnocení nabídek), 2022 – 2023 oprava silnice Jemnice – Radotice – hranice kraje. Záleží samozřejmě na finančních prostředcích, zejména od SFDI, protože je to úsek dlouhý přes sedm kilometrů a náklady jeho opravy se budou pohybovat okolo padesáti milionů korun. V tomto směru jsme vyhodnotili jako prioritní Jemnice – Police – Bahnův mlým, kterou jsme provedli v letech 2019 v nákladech zhruba čtyřicet milionů korun včetně DPH,“ napsal Tomáš Mátl.