Na vyšetření u lékaře sice lidé roušky nosí, ale při hospitalizaci na ně často zapomínají. Právě na to teď upozorňuje nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Novoměstská nemocnice. | Foto: archiv nemocnice

„Když se pacienti připravují na hospitalizaci, měli by pamatovat na to, aby si s sebou vzali alespoň dvě roušky. Mnohdy čekají, že jim je dáme, ale to bychom finančně nezvládli,“ prozradila Deníku mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Homolová Pecková.