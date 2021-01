Povodně odnesla i Martina Sáblíková, uklízet jí pomáhali hasiči či fotbalisté

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Nejhorší situace byla v lokalitě zvané Výpustek, kde má postaveno i česká rychlobruslařská jednička Martina Sáblíková. „Tam to vyplavilo několik domů. Muselo přijet několik zásahových jednotek,“ popsala starostka Počítek Marcela Slámová.

„U Martiny Sáblíkové se musela rozbagrovat celá zahrada, aby voda mohla odtéct. Vytopená určitě není, i když voda se částečně do objektu dostala. Nejhůř to odnesla zahrada. A postihlo to ještě pár dalších domů, kde hasiči čerpali vodu ze sklepů,“ řekl místostarosta.

