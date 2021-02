Obec má památkově chráněnou kapličku a také malotřídní školu. Školní budova byla postavena v roce 1879 a za dobu své existence byla několikrát přestavěna a opravena. Naposledy poměrně nedávno. „O celkové opravě jsme uvažovali už v roce 2011. Ale až v roce 2018 se podařilo díky dotaci zrealizovat přístavbu. A o rok později jsme provedli další opravy. Školu jsme zrekonstruovat museli, dětí, které do ní chodí, je stále víc. Jde o dlouhodobou investici, děti tady jsou a budou,“ říká starosta Křídel Zdeněk Tatíček.

Chtěli bychom novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Jsme těsně před územním rozhodnutím a stavebním povolením. Bohužel ne všichni místní obyvatelé jsou z toho nadšeni.

Proč?

Vidí v tom jen další placení. Za stočné. Ale pro rozvoj obce je to nutný krok.

Na kolik vás nová kanalizace a čistička vyjde?

Ještě to nemáme přesně vyčíslené. Ale bude to určitě hodně. Máme sice nějaké peníze na účtech, protože jsme s tím počítali. Ale určitě to nebudeme schopní celé zafinancovat.

Požádáte o úvěr?

Asi budeme muset. Je to největší akce, kterou připravujeme a rádi bychom to dotáhli do konce. Původně jsme počítali i s penězi z prodeje dřeva z obecních lesů. Teď jsou ceny ale nízké.

I vaše lesy postihla kůrovcová kalamita?

Bohužel. Z třiceti hektarů obecního lesa jsme museli vykácet asi osm hektarů. Cena dřeva šla dolů. Část byla kůrovcem natolik znehodnocena, že finanční zhodnocení bylo méně než třetinové.

Vaše obec vždy žila bohatým kulturním životem. Jak je tomu nyní?

Koronavirová pandemie to hodně omezila. Ale spoustu akcí jsme vloni ještě stihli. Pohádkovou cestu, fotbalový turnaj, sousedské posezení, turnaj v petanque… Většinou se nejedná o akci jednoho spolku. Pomáhají při ní všichni. Když něco organizují hasiči, pomáhají i nehasiči. Nehrajeme si na spolky, děláme to pro lidi. Je velká škoda, že v tom teď nemůžeme pokračovat.