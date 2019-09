Bystřice nad Pernštejnem - S charitativní myšlenkou vstoupili do sezony fotbalisté SK Pernštejn Nedvědice. Rozhodli se, že svými góly podpoří provoz denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, který provozuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Klienti bystřického denního stacionáře Rosa. | Foto: archiv denního stacionáře Rosa

„Od srpna 2019 do června 2020 bychom za každou vstřelenou branku všech věkových kategorií přispěli částkou 50 korun do kasičky, která bude umístěná v občerstvení na našem domácím hřišti v Nedvědici. Chtěli bychom dennímu stacionáři pomoci získat prostředky na dovybavení místností především pro klienty s těžším postižením. Současně bych rád upozornil, že do kasičky může přispět i kdokoliv z veřejnosti, a to jakoukoliv částkou,“ popsal projekt Góly pro Rosu předseda klubu SK Pernštejn Nedvědice Pavel Vejrosta.