V podobné situaci se ocitají i další lidé. Zubních lékařů je všeobecně nedostatek. Žďárská radnice se snaží tento problém vyřešit tím, že už vloni vyhlásila dotační titul na podporu stomatologických služeb. Stomatologům, kteří chtějí začít provozovat praxi ve městě, v něm nabídla tři sta tisíc korun na vybavení ordinace nebo na stavební úpravy. „Díky tomuto kroku se nám už podařilo dostat do Žďáru jednoho zubaře. Ten nahradil stomatoložku, která odešla do důchodu,“ informoval žďárský starosta Martin Mrkos.

„Je to v podstatě zubař za zubaře, ale i to považujeme za úspěch. Problém se zubními lékaři je dlouhodobý, a my tímto způsobem v podstatě sanujeme selhání státního systému,“ dodal.

Letos radnice nabídku dotace pro nedostatkové lékaře znovu opakuje. „Lhůta pro podání žádostí je od začátku února do konce srpna. Žádosti budou vyhodnocovány průběžně,“ sdělil Mrkos.

Radnice má tentokrát na nové zubaře vyčleněno 900 tisíc korun s tím, že na jednu ordinaci lze žádat maximálně 300 tisíc. „Tyto peníze může stomatolog využít na pořízení hmotného majetku do vlastní ordinace – na zařízení, přístroje i nástroje i na náklady na stavební úpravy v ordinaci,“ vyjmenoval žďárský starosta.

Součástí programu podpory je i možnost získat bezúročnou půjčku do výše jednoho milionu korun. „Tu zatím nikdo nevyužil. V tomto případě ale máme podmínku, že zubař musí zaregistrovat minimálně patnáct set pacientů s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad Sázavou,“ uvedl Mrkos.