Do dne otevřených dveří se zapojí hned tři místa v kraji. Zájemci tak mohou navštívit plicní oddělení v Nemocnici Jihlava, v Nemocnici Havlíčkův Brod nebo plicní ambulanci na třebíčské poliklinice.

„Zúčastnit by se ho měli pacienti, kteří pociťují potíže jako kašel nebo dušnost. Zbystřit by měli pacienti straší padesáti let, kteří kouří a potýkají se s některým ze zmiňovaných příznaků. Naopak lidé s akutními příznaky jako náhlý kašel nebo horečka by rozhodně do ordinace chodit neměli. Tyto příznaky k projevům fibrózy nepatří,“ podotkla Ivana Čierna Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů.

Akce se na Vysočině nekoná poprvé. Navíc, jak už loni dokázala, je velice přínosná. „Před rokem si přišlo své plíce nechat vyšetřit dvaatřicet pacientů, z nichž čtrnáct je nemělo v pořádku,“ zavzpomínal PR manager projektu Vojtěch Šprdlík.

„U jednoho z nich pneumologové pojali podezření na toto smrtelné onemocnění a poslali jej do specializovaného centra k podrobnému vyšetření. Odborníci se shodují, že je zásadní, aby nemoc u pacienta objevili včas a co nejdříve začali s léčbou. Jen tak mohou její postup zpomalit,“ dodal Šprdlík.