Náměstíčko lemované domy, které dýchají historií. Žulové kostky se střídají s asfaltem a chodníkovou dlažbou. Kamenná kašna s patronem hasičů, svatým Floriánem. Kostel s vyhlídkovou věží, lavičky vybízející k usednutí. Tak vypadá dnešní velkomeziříčské Náměstí. Místní už dlouho volají po jeho proměně.

Centrum města je zanedbané, místní chtějí nové Náměstí. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Je to docela hezké, ale tak trochu omšelé. Jako na starých pohlednicích. To místo má velký potenciál, ale potřebovalo pár změn. Pak by mohlo být nejhezčím náměstím široko daleko,“ odpověděl na otázku, jak na něj centrum Velkého Meziříčí působí, Rostislav Zatloukal z Olomouce.