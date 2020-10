Nečekají nás lehké časy, myslí si neúspěšný kandidát na senátora Michal Šmarda

/ROZHOVOR/ Novoměstský starosta Michal Šmarda šel do druhého kola senátních voleb s plným nasazením. Neúspěch jej sice mrzí, ale dokáže se s ním vyrovnat. „Beru to tak, že to byl úspěch protikandidáta. A to velmi kvalitního protikandidáta. Josef Klement přesvědčil lidi o tom, že jeho vize je dobrá. Že dokáže dobře reprezentovat zájmy lidé ze Žďárska,“ připouští Michal Šmarda.

Novoměstský starosta Michal Šmarda. | Foto: Deník / Redakce