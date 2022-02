Počátky divadelních představení v Rožné se datují do roku 2012. K tradičnímu silvestrovskému výstupu na Hradisko chtěli v Rožné vymyslet i doprovodný program. „Dřív lidé vyšli nahoru a po nějaké chvilce šli zase zpátky. Říkala jsem si, že je to škoda, že by tam na ně mohlo čekat nějaké překvapení a k Silvestru se podle mě nejlíp hodil Mrazík. Akce byla velice krátká, asi 15 minut, ale měla obrovský úspěch, a tak jsme to další rok zkusili znovu,“ popsala začátky spolku jedna z režisérka všech představení a jedna z hereček Lenka Novotná.

S divadelním spolkem přišli ochotníci v roce 2019. „Bylo to spíše z praktických důvodů, abychom například mohli žádat o příspěvek obce. Nikdo z nás vůbec nepředpokládal, že se z krátkých výstupů stanou divadelní představení a že jednou budeme divadelní ochotníci. Je to takový malý zázrak a každý rok si říkám, že je neuvěřitelné, že se nám to podařilo zas,“ uvedla s úsměvem Lenka Novotná.

Silvestrovské počasí je často nevyzpytatelné. Herci už zažili tuhé mrazy, déšť i brodění v blátě. „Hraní venku má své nevýhody a na Hradisku máme jen minimální zázemí. Na počasí se moc připravit nedá, ale kromě silného deště se dá přežít všechno. Hráli jsme v mínus deseti stupních i při šestnácti nad nulou. Zahříváme se různě, ale během představení zimu tak nějak nevnímáme. Více problémů je s technikou, máme jen jeden elektrický kabel, který táhneme asi dvě stě metrů. A potom je problém s prostorem. Všechny zkoušky máme ve školní družině a teprve poslední týden jdeme do reálu na Hradisko, takže máme v podstatě jen dvě zkoušky, kde jsou všechny kulisy a rekvizity tak, jako při představení,“ zdůraznila herečka a režisérka v jedné osobě.

Za ta léta už ochotníci v Rožné odehráli několik představení. Specializují se na filmové komedie a pohádky. Z jejich repertoáru lze zmínit Mrazíka, Hrátky s čertem, Dívčí válka či Pelíšky. Všechny scénáře prochází režijní úpravou a do originálního znění se sem tam dostane i zmínka osobního rázu. „Originál musím upravovat především vzhledem k času, aby diváci i herci neumrzli. Často máme tvrdé debaty, kdy herci chtějí scény vyhazovat, já na nich zase trvám, ale snažíme se najít nějaký kompromis. Vždycky se pokouším zachovat dějovou linku nebo originální text. Nejlepší ale je, když se podaří do děje zaplést místní reálie, obyvatele Rožné a jejich aktuální prohřešky, narážky na místa v okolí a podobně. Nebaví mě jen kopírovat, co už bylo natočeno,“ dodala režisérka ochotnického spolku.