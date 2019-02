Žďár nad Sázavou – Žďárský zámek vsadil o víkendu na oranžovou. Tedy ne že by si tam dali dostaveníčko příznivci nejmenované politické strany, kterou symbolizuje právě tato barva. V zámeckém areálu se „zabydlely“ stovky dýní. Ovšem pouze nakrátko.

Den dýní přilákal do Žďáru nebývalé množství lidí. Parkoviště před zámkem bylo plně obsazené. „Přijeli jsme z Velké Bíteše a neměli jsme ani kde zaparkovat. Nakonec se nám podařilo najít místo v jedné boční ulici, ale měli jsme to k zámku hodně daleko. Nejhůř na tom byla babička, ta má berle. Na podobné akce by bylo zapotřebí ještě jedno parkoviště,“ posteskl si Pavel Suchý.

Dlouhá pěší cesta se ale návštěvníkům Dne dýní vyplatila. Čekal je podzimní minijarmark, ti tvořiví si mohli vyzkoušet dýňové dílny a k mání byly i netradiční dýňové pochoutky. „Největší zájem je o dýňový cheesecake. Je opravdu výborný,“ prozradila jedna z prodávajících Eliška Pešková.

V nabídce nechyběla ani dýňová pomazánka na chléb, dýňové muffiny, polévka či quiche ze stejné suroviny a další. „Recepty bohužel prozradit nemůžeme, protože nemáme vlastní výrobu a všechny dýňové dobroty jsme si nechali dovézt. Já sám jsem vyzkoušel dýňovou polévku a chutnala mi,“ řekl vedoucí provozu žďárského zámku Petr Sedlák.

Příchozí návštěvníci se naopak o s dýňové recepty rádi podělili. „Dýně doma jíme, máme je moc rádi. Třeba dýňovou polévku se zázvorem. Recept je jednoduchý. Osmažím cibuli, přidám nakrájenou dýni hokaido, sůl, pepř, kousek čerstvého zázvoru a všechno to zaliji vývarem. Povařím doměkka, rozmixuji, přidám kokosové mléko a je hotovo. Tato polévka je vynikající,“ uvedla Eva Slavíková, která s manželem a dvěma dětmi přijela do Žďáru nad Sázavou až z Prahy.

„Já mám moc dýně ráda a taky ráda vařím. Dýni používám například k přípravě grilované zeleniny. Dělám indický recept. Nakrájím dýni máslovou a hokaido, přidám k tomu petržel, mrkev a cibuli, sladkou i pálivou papriku a cuketu. Posypu to kořením kari a sambal, přidám sůl, pepř a olivový olej. Všechno to zamíchám a dám péct do trouby. Já jsem vegetariánka, takže to jím samotné, zbytek rodiny si grilovanou zeleninu dává s masem,“ popsala zase svůj oblíbený recept Adéla Daňková z Březin.

Návštěvníci víkendové akce ve Žďáře nad Sázavou si užívali sluníčka i útulného prostředí. „Jezdím sem moc ráda, je tu příjemná kavárna a vůbec moc hezky. Dýně doma sice nepěstujeme, ale rádi je jíme. Dá se z nich dělat všechno možné, polévka, omáčka, moučník, můžou se péct. Lze z nich připravovat prostě cokoliv,“ vyjádřila se Vlasta Domáčková z Hlinska, která přijela s pětiletou vnučkou Laurou.

Velký ohlas měly i dýňové dílny pro malé i velké. Obrovská hromada dýní vhodných k tvoření se velice rychle zmenšovala. „Přivezli jsme jich dvě stovky, ale myslím, že to asi stačit nebude. I na tuto variantu jsme se ovšem připravili, když dojdou, budeme dělat dýně ze svetrů. Těch mámě dost,“ poznamenala lektorka tvořivých dílen Lenka Tesárková.

Návštěvníci si mohli vybrat, jestli chtějí vytvořit klasické vyřezávané dýňové strašidýlko nebo si udělat podzimní dekoraci zdobenou květinami, listím a dalšími přírodninami. „Zájem je o obojí,“ dpodotkla Lenka Tesárková.

Dílničky si nenechali ujít dospělí ani děti. „Zdobím dýni a moc mě to baví. Doma na stole už jednu nazdobenou máme, dnes k ní přidáme další“ řekla sedmiletá Kateřina Drlíková ze Žďáru nad Sázavou. „Dýně nejíme, raději je zdobíme,“ doplnila dceru maminka Sabina.

Ne vždy si ale vyhrály jen děti. Mnohdy zůstalo tvoření spíše na jejich dospělém doprovodu. „My jsme přišli s dětmi, aby si pohrály a vytvořily si nějakou pěknou podzimní dekoraci. Ale nakonec ji tvoří maminky. Takže si užíváme hravého maminkovského odpoledne,“ usmála se Veronika Hanslová ze Žďáru nad Sázavou, která, jak sama přiznala, dýni také zařadila do rodinného jídelníčku. „Děláme dýňové polévky. A dýňová semínka sušíme, stačí jen tak na topení. Dcera Natálka si je pak loupe a jí je,“ prozradila Veronika Hanslová.