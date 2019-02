Žďár nad Sázavou - S provozem a zaměstnanci žďárské polikliniky se už začal seznamovat její nový ředitel, Michal Hubert Zrůst ze Žďáru nad Sázavou. Ten vyhrál nedávno ukončené výběrové řízení žďárské radnice.

Michal Hubert Zrůst

Vzhledem ke své zlomené ruce však Zrůst zatím navštěvuje zdravotnické zařízení, které je příspěvkovou organizací města, jen v době svých vycházek. „Do funkce pak nastoupí první pracovní den po ukončení pracovní neschopnosti. Zatím to vypadá, že by to mělo být k 15. březnu,“ informoval žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Devětatřicetiletý Michal Hubert Zrůst zaujal radní při výběrovém řízení svými zkušenostmi z oblasti zdravotnictví a z vedoucích funkcí. „Pracoval jsem v některých poliklinikách v Praze a vedl sedm poliklinik po celé České republice,“ vyjádřil se nový ředitel.

O funkci usiloval Zrůst již před pěti lety, kdy skončil na druhém místě za tehdejším vítězem Slavomírem Pipou. Ten svoji pozici opustil na vlastní žádost loni na podzim.

Rehabilitace

„Zájem Michala Huberta Zrůsta o naši polikliniku vydržel až doteď,“ podotkla žďárská starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.

Nový šéf zdravotnického zařízení, které využívají pacienti ze spádové oblasti čítající 44 tisíc obyvatel, už řešil první pracovní úkoly. Tím hlavním je rapidní navýšení počtu lidí navštěvujících rehabilitační oddělení, a to kvůli několikaměsíčnímu uzavření centra rehabilitace při žďárském hotelu Fit.

S vyřešením této situace mu pomáhá mimo jiné i Marcela Sobotková, ekonomka a zastupující ředitelka polikliniky, stejně jako vedoucí rehabilitace Marie Papáčková.

Čtyři pracovnice Fitu mají pravděpodobně až do konce roku 2012 rozšířit kolektiv stávajícího rehabilitačního oddělení polikliniky. To s sebou nese i organizační změny.

Polikliniku pod vedením Michala Huberta Zrůsta také čeká již rozjetá akreditace laboratoře či blížící se další fáze rekonstrukce vodovodů a kanalizace v objektu. „Součástí mé koncepce, s níž jsem šel do výběrového řízení, byla i podoba a úpravy zázemí pro pacienty. Takže i v tomto ohledu bych chtěl některé věci změnit,“ uvedl Michal Hubert Zrůst. Poliklinika stojí ve Žďáře již tři desítky let. Do majetku města ale přešla až po revoluci. Městu patří jen jedna část budov. Kromě rehabilitace jde o laboratoř, rentgen a ultrazvuk. Zaměstnáno tam je 35 lidí. Další prostory jsou pronajímány privátním lékařům a dalším subjektům.

Druhá část stavby, kde sídlí lékárna a převážně stomatologové, je v soukromém vlastnictví.

----------------

Zrůst: Zázemí je třeba vylepšit

Nový ředitel žďárské polikliniky Michal Hubert Zrůst se začal s fungováním tohoto zdravotnického zařízení seznamovat nejen teoreticky, ale i prakticky. Nástup do nové funkce mu zkomplikovala zlomenina ruky. Dobu stanovených vycházek však již tráví řešením prvních úkolů. Mezi ten hlavní patří přebírání pacientů centra rehabilitace v hotelu Fit, jež patří Agru Měřín a kvůli rekonstrukci přestane na čas fungovat.

V jaké fázi nyní problematika rehabilitace je?

Mám za sebou schůzku s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny na Vysočině Jiřím Kořínkem. Vyústilo v dohodu, která by měla vést k dodatku, jímž bychom kompletně pokryly všechny výkony provedené navíc a měli vše zaplaceno. Dle jednání s ředitelem Agra Měřín Jindřichem Burdou projevily zájem o nástup na polikliniku všechny čtyři pracovnice z rehabilitačního centra hotelu Fit.

Jak se příliv pacientů projeví na provozní době rehabilitace?

Samozřejmě musí dojít ke změně. Dosud rehabilitace na poliklinice končila kolem druhé třetí hodiny odpolední. Nyní se to natáhne dle prvního návrhu až do tři čtvrtě na šest. Na směny dosud nebyly pracovnice zvyklé, ale myslím, že to vyřešíme vedoucí Marie Papáčková už vypracovala první excelentní návrh rozložení služeb. Musí se také vyřešit, kde se budou nové kolegyně převlékat, protože zázemí tam není na takové množství lidí dělané.

Jaké další úkoly vás čekají?

Rozjela se akreditace laboratoře, což je další důležitá věc, kterou je nutné úspěšně dovést do konce. Dále na nás už lékaři z polikliniky tlačí ohledně harmonogramu další fáze rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě.

Seznámil jste se již s personálem polikliniky?

Sešli jsme se všichni v jídelně, kde jsem k nim zhruba 15 minut promluvil o tom, co nás čeká. Nyní povedu se všemi kolegy samostatné čtvrthodinové osobní pohovory. Seznámím se tak se všemi 35 zaměstnanci a pohovoříme si o tom, co ode mne očekávají.

Chystáte nějaké změny prostředí a zázemí pro pacienty?

Když jsem si nyní prohlížel svoji koncepci, kterou jsem použil u přijímacího řízení na ředitele žďárské polikliniky před pěti lety, uvědomil jsem si, že to, jak by mělo prostředí vypadat, lze použít i nyní. Moc se tam toho totiž nezměnilo. Pracoval jsem v některých poliklinikách v Praze a vedl sedm poliklinik v rámci celé České republiky, kde jsme se snažili i o designové změny a změny úrovně prostor pro čekání pacientů. Takže i v tomto ohledu bych chtěl některé věci na poliklinice vylepšit.

Můžete nastínit něco konkrétnějšího?

Když vejdete dovnitř, je tam sice informační tabule, ale v tomto ohledu bychom se podle mě měli už posunout někam dál. Ekonomka a zastupující ředitelka Marcela Sobotková, která na mě mimochodem zapůsobila skutečně jako člověk na svém místě, mi ale říkala, že diskuze na toto téma proběhly již dříve. Zvažovalo se například barevné odlišení jednotlivých pater budovy, aby se v ní starší spoluobčané lépe orientovali. Se změnami bychom tedy rádi začali už u vstupu do polikliniky.