Zmije opouští v průběhu dubna zimoviště. Samice se pak rozlézají do míst, kde dojde k páření a kde obvykle rodí mláďata. Do května nebo června je období největšího pohybu plazů. Navíc jsou v této době porosty ještě natolik nízké, že had je stále vidět. Proto je jaro časem, kdy dochází k nejčastějšímu kontaktu mezi člověkem a hadem.

Plazi nemají mezi lidmi zdaleka tolik obdivovatelů, jako jiná zvířata. A přece do přírody patří, jsou její neoddělitelnou součástí. Pokud se lidé setkají s hadem, například se zmijí, doporučují odborníci hlavně nepanikařit. „Dát mu prostor k tomu, aby mohl utéct. Dobré je také dupat, hadi vnímají vibrace, takže takto na sebe člověk upozorní,“ poradila Kateřina Fialová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pracoviště Žďár nad Sázavou.

Had při střetnutí s člověkem hledá první možnost úniku. Pokud se cítí ohrožený, zaútočí. Ale pouze do délky svého těla. Hadí uštknutí je nebezpečné především pro ty, kteří jsou alergičtí na včelí jed. Zmijí jed má stejné složení, takže by pro ně mohlo být i smrtelné.

V jarním období by si prostě měli lidé dávat větší pozor. A měli by se také naučit rozeznávat, zda jde o nebezpečnou zmiji nebo neškodnou užovku. „Často si lidé zmiji popletou s užovkou hladkou, která se na zahrádkách taky často vyskytuje. Užovka hladká má podobnou kresbu a na první pohled i stavbu těla. Ale je to odlišný had. A hlavně nejedovatý,“ řekla Kateřina Fialová.

Rozdíl mezi zmijí a užovkou:

Zmije obecná má na hřbetě výraznou klikatou čáru.

Užovka obojková má zelenošedohnědou barvu a za krkem žlutý půlměsíc.

Záměna zmije je možná s užovkou hladkou. Tento druh má také nenápadnou klikatou čáru na hřbetě. Rozdíl je v oční zorničce. Zmije má štěrbinovitou zorničku, tak jako kočka. Užovka ji má kulatou.

S odchytem nevítaných návštěvníků na zahrádkách mohou pomoci ochranáři, i když primárně jako odchytová služba nefungují. Občas proto lidé volají i hasiče. „Většinou je to okolo deseti případů ročně. V drtivé většině se ale nakonec ukáže, že nejde o jedovatou zmiji, ale o neškodnou užovku. Had bývá odchycen a vypuštěn zpět do volné přírody,“ potvrdila mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.