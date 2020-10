Střecha musela nejprve projít zátopovou zkouškou. Aby se zjistilo, zda na některém místě neprotéká. „Střecha byla zaplavena vodou a po určitou dobu se sledovala. Jestli někde nedochází k prosakování. Pak se teprve přistoupilo k položení speciální textilie a minerální desky a k nanesení substrátu,“ popsal starosta.

Do substrátu byly nakonec zasázeny a zasety rostliny, převážně rozchodníky. „Na jaře bychom měli dosít ještě semena kostřavy, pažitky a mateřídoušky. Předpokládáme, že by první barvy rozchodníkové směsi mohly být vidět už příští rok. V té nejhezčí a snad už stabilní podobě by se střecha měla objevit v roce 2022,“ uzavřel Martin Mrkos.