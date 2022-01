Napadení taxikáře kvůli stovce: násilník z Jihlavy dostal vyšší trest

Sečteno, podtrženo. Recidivista a násilník Ladislav Fučík, který v Jihlavě napadl taxikáře kvůli stokoruně, půjde definitivně do vězení na šest let a tři měsíce. Soudy, včetně toho nejvyššího, mu kromě napadení taxikáře sečetly podmínku za krádeže a vyhýbání se nástupu do vězení.

Za taxikáře dostal třicetiletý Fučík loni v únoru u jihlavského soudu tři roky nepodmíněně. Odvolací soud v Brně mu ale trest snížil na jeden rok, protože usoudil, že nešlo o útok na svědka, jak případ uzavřel jihlavský soud. Žalobce Ivo Novák se s tím nechtěl smířit. Kauzu se snažil dostat až k Nejvyššímu soudu a uspěl. „Od začátku jsem tvrdil, že surové napadení taxikáře bylo i útokem na svědka, což musí být posuzováno přísněji a nyní to potvrdil i Nejvyšší soud s tím, že odvolání obžalovaného k brněnskému soudu zrušil a rovnou ho i zamítl,“ uvedl žalobce Novák. Dříve vloupačky, pak napadl taxikáře v Jihlavě kvůli stovce. Hrozí mu 4 roky Napadení taxikáře se stalo předloni 1. března kolem půl čtvrté ráno ve Wolkerově ulici v Jihlavě, kam se nechal Fučík a jeho přítelkyně dovézt taxíkem. Když vystupoval, odmítl jízdu uhradit. Místo toho začal řidiči vulgárně nadávat. Řidič účtenku vytiskl a nesl ji agresivnímu klientovi. Zaplacení se nedočkal. Když chtěl taxikář zavolat policii, obžalovaný mu vytrhl telefon a odhodil ho několik metrů stranou. Fučík pak chytil poškozeného za vestu, shodil ho na zem a začal do něj mlátit pěstí a kopat do hlavy. „Přestože poškozený na chvíli upadl do bezvědomí, obžalovaný ho stále napadal. Po chvíli toho sám nechal, a i s přítelkyní odešel do domu,“ popsal útok Novák. Útok proti svědkovi Napadený taxikář skončil v nemocnici s pohmožděninami v obličeji, pravého lokte a ukazováčku, s mírnými otoky a odřeninami na týlu a na rukách. Hospitalizace tehdy sice nebyla nutná, ale vzhledem k surovosti útoku jen náhodou neutrpěl vážnější zranění. Některé údery mířené na hlavu se mu totiž podařilo instinktivně vykrýt. Podle názoru Nejvyššího soudu se jednoznačně jednalo o útok proti svědkovi. „Poškozený hodlal na místo přivolat policii. V tom mu však zabránil obžalovaný, který ho fyzicky napadl,“ uzavřel celou věc předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně Josef Mazák. Divoké devadesátky: Kriminalista vidí chybu ve zrušení trestu smrti Fučík taxikáře napadl v době, kdy měl podmínku za krádeže. Před dvěma lety dostal tři roky s podmínku na tři a půl roku za krádeže a násilnosti v Jihlavě. Fučík byl členem zlodějského gangu, který ve velkém v lednu 2018 vykrádal prodejnu Albert v Březinově ulici v Jihlavě. Nedávno mu soud tříletou podmínku přeměnil na nepodmíněný trest. Další tři měsíce dostal za to, že se vyhýbal nástupu do vězení.

