Hromada harampádí zaujala v pondělí Helenu Machovou. Ta se u plotu zastavila, aby si mohla nevzhlednou výstavu vyfotit. „Ukážu to známým. Ti neuvěří, co tady všechno leží,“ popisuje své první dojmy žďárská obyvatelka. Zároveň dodává, že ji poházené židle, grily ani krabice úplně nepřekvapují. „Sama jsem už ve Žďáře několikrát viděla vyhozenou mikrovlnku nebo matraci,“ kroutí hlavou. Deník zmapoval, jak nyní vypadá okolí kontejnerů na jednom ze žďárských sídlišť.

Experiment na náměstí ve Žďáře. Město tam nechalo vytvořit černou skládku

S nezodpovědnými třídiči odpadu mají ve Žďáře problém dlouhodobě. Už v květnu radnice zvažovala využití fotopastí. Hříšníkům hrozí až desetitisícová pokuta. Při jarní obhlídce kontejnerů Deník narazil na poházené krabice, plastové vaničky i naplněné pytle, ale nyní v místní části Žďár nad Sázavou 4 situace nebyla o mnoho lepší.

Nádoby na papír poblíž ulic Vančurova a Švermova zejí v pondělí dopoledne prázdnotou. Přesto u nich netřídiči odhodili několik kusů kartonu. Ten by přitom stačilo nařezat a bez problému by se do kontejnerů vešel. Bokem pohozené věci však nepřidělávají jen práci navíc. Pokud papír zmokne a navlhne, jeho recyklace ztrácí smysl. U dalších kontejnerů pro změnu leží kus stavebního materiálu. Ta patří do sběrného dvora.

VIDEO: Žďár na své obyvatele nastraží fotopasti. Kvůli nepořádku u popelnic

Takové chování vadí také Janě Pokorné. „Něco takového akorát udělají hloupí a líní lidé,“ nebere si důchodkyně servítky. A doplňuje, že nechápe, proč lidé netřídí. „Matraci, lednice a další těžké věci člověk jen tak nevynese. A to ani k popelnicím. Když už si s tím někdo dá takovou práci, tak to může rovnou hodit dovnitř nebo to odvézt do sběrného dvoru. Sami jsme ho nedávno využívali a šlo to. Občas se i divím, co jsou lidé schopni vyhodit,“ hodnotí Pokorná žďárský experiment s vyvezením odpadu na náměstí.

S nezodpovědnými třídiči odpadu mají ve Žďáře problém, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Pro nepořádek mimo popelnice vyjíždí dvakrát týdně řidič s malým vozem. Odpadky musí sbírat ručně. Místostarosta Jaroslav Hedvičák vysvětluje proč. „Mechanismus svozového vozu na tříděný odpad totiž řidiči neumožňuje přihodit volně položené odpady na korbu, protože ta je zhruba čtyři metry vysoko,“ doplňuje.

Za svoz odpadu, který lidé dají mimo popelnice, zaplatí Žďár ročně čtyři sta tisíc korun. Za tyto peníze by přitom mohly vzniknout dvě moderní autobusové zastávky menší dětské hřiště.