„Je to už třetí demonstrace, té první se účastnilo okolo dvou set lidí a té druhé asi dvě stě šedesát,“ uvedla hlavní organizátorka protestů proti premiérovi Veronika Černá.

V pořadí už třetí demonstrace se uskutečnila měsíc po té první. Přestože podle průzkumů volili Andreje Babiše zejména starší voliči, ve Žďáře se do protestů zapojili lidé všech věkových kategorií. „Byla jsem překvapená už na první demonstraci, čekala jsem, že přijdou spíše ti mladší. Ale bylo to tak půl na půl. A stejně tak na druhé a třetí demonstraci,“ potvrdila Veronika Černá.

První akce byla namířena nejen proti premiérovi samotnému, ale její účastníci požadovali také demisi Marie Benešové. „Úplný začátek protestů byl namířen spíše proti Marii Benešové, která byla dosazena na post ministryně spravedlnosti Andrejem Babišem, s nímž velmi úzce spolupracuje, což je podle nás nepřijatelné. Teď jsme se rozhodli připomenout i další ožehavá témata spojená se jménem Andreje Babiše,“ vysvětlila Veronika Černá.

Tentokrát vyzvali organizátoři demonstrující hlavně k aktivitě každého jednotlivce. „Každý může udělat něco sám. Jednou z možností je sejít se 4. června na Václaváku na celorepublikové demonstraci. Lidé by se měli sami aktivně zajímat o to, co se u nás děje,“ apelovala nejen na demonstranty Veronika Černá.

