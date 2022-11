Na Jihlavsku padaly meteority, lidé je teď mohou jít hledat

Počasí o víkendu 19. a 20. listopadu:



* Nejnižší noční teploty: -3 až -6 °C

* Slabý severovýchodní až severní vítr: 1 až 4 m/s

* Budou vznikat náledí, zmrazky a nová sněhová pokrývka

* Může napadnout až osm centimetrů sněhu

* Sněžit může i přes den

Podle něj by si lidé měli na počasí dávat pozor. „Hrozí nebezpečí úrazu kvůli uklouznutí. Při pohybu venku je potřeba chodit velmi opatrně. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení,“ upozornil hydrometeorolog. A dodal, že obezřetní by měli být taktéž řidiči. „Měli by sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Na neošetřených silnicích hrozí problémy a zvýšená nehodovost,“ varoval Martan.

Podobný názor zastává dopravní odborník Pavel Čížek z Besipu. „Je důležité, aby se řidiči dobře připravili na změnu podmínek souvisejících s přicházející zimou. A nejen při jízdě, ale už předtím než usednou za volant,“ doporučil. Nezbytností by totiž mělo být očištění oken nebo kontrola nemrznoucí směsi v ostřikovačích.

Řidiči musí už zároveň mít nachystané zimní pneumatiky „Při chladném počasí mají zimní pneumatiky lepší vlastnosti než letní, a to zejména při brzdění. Zároveň je vhodné dodržovat opatrnější a pomalejší jízdu. Silnice totiž může být namrzlá, může na ní být nafoukané listí, přičemž to všechno prodlužuje brzdnou dráhu,“ připomněl Čížek.

Na zimní počasí už je připravený Jan Pavelka z Havlíčkova Brodu. „Pneumatiky jsem si už přezul. Je lepší se připravit s předstihem a neponechat nic náhodě. Od začátku listopadu vždycky používám zimní. Za mě jsou mnohem lepší než celoroční. V zimě totiž nejsou tolik spolehlivé a v létě zase pohodlné,“ tvrdil Pavelka.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář