Havlíčkobrodsko, Žďársko, Třebíčsko, to jsou okresy, které se na semaforu Ministerstva zdravotnictví rozsvítily oranžově. Zelená svítí zatím v Jihlavě. V sobotu 26. září počet nakažených překročil tisícovku.

Většina českých okresů je oranžová, existuje v nich tedy druhý stupeň nebezpečí nákazy. Praha zůstala nejrizikovější, červená. Asi 20 okresů je v zelené zóně, tedy nejméně rizikových. Nové údaje už v pátek 25. září představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Jednotlivé okresy masově ruší kulturní akce. Zhoršení epidemiologické situace v regionu má další důsledky. Bez náhrady se ruší plánované Technické fórum Kraje Vysočina. Ruší se veřejná bruslení. „Informujte se předem u pořadatelů kulturních akcí, jestli se vůbec konají,“ vzkázalo Informační centrum města Havlíčkův Brod.

Na Vysočině s ohledem na situaci nechal hejtman Jiří Běhounek aktivizovat krizový štáb, který jednal také o tom, jak ulehčit přetíženým odběrovým místům, laboratořím a hygienikům. „Testování mladistvých, kteří po celou dobu karantény nejeví žádné příznaky nemoci, je nesmírně zatěžující. Vedu jednání a za Vysočinu jsem navrhl centrálním orgánům, aby karanténa mohla v případě bez příznaků končit bez testu, podobně jako v zahraničí,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Tím by se podle hejtmana zajistilo, že se. nebude prodlužovat absence dětí ve školách. „Není bohužel výjimkou, že žáci nyní musí na druhé testování čekat doma až 20 dní. Přijetím tohoto opatření by se velice odlehčilo odběrovým stanům. Rozhodnutí centrálních orgánů v této věci budeme respektovat,“ zdůraznil hejtman.

Podle hygieniků není potřeba hned počítat s katastrofickými scénáři, ale příští týden ministerstvo vydá nová opatření, hlavně v oblasti volnočasových aktivit.

„Zelený stupeň značí výskyt lokálních případů nákazy a sporadických případů, oranžový znamená už počínající komunitní přenos a narůstající počet osob, u nichž není jasný zdroj nákazy,“ vysvětlil význam barev krajský hygienik Jiří Kos. Jak dodal, většina nakažených je bez příznaků o to je horší nákazu odhalit. Rizikovou skupinou jsou lidé nad 65 let. „Není to ale důvod k panice,“ zdůraznil hygienik. Nicméně v oranžových okresech mají hospody povinnost zavřít ve 22 hodin, omezen je počet diváků na sportovních a kulturních akcích.