Žďár nad Sázavou – Celkem 29 lidí se loni na Žďársku nakazilo nebezpečnou klíšťovou encefalitidou, což je nejvíce za více než deset posledních let. Zatím jedinou účinnou obranou proti nemoci, která pacientům nezřídka nechává trvalé následky v podobě invalidity, se jeví očkování.

Klíště, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Počet nakažených klíšťovou encefalitidou ve žďárském okrese

rok 2018 29 případů

rok 2017 24 případů

rok 2016 20 případů

rok 2015 14 případů

rok 2014 10 případů

rok 2013 14 případů

rok 2012 18 případů

-------------

rok 2010 14 případů

rok 2009 24 případů

rok 2008 13 případů

rok 2007 15 případů

To se provádí zejména v chladných měsících roku, kdy se parazité v přírodě nevyskytují. Proočkovanost populace je ale vzhledem k jiným evropským zemím stále nízká, pohybuje se kolem třiceti procent. Očkování se skládá ze tří dávek, pak se pravidelně přeočkovává po třech, anebo po pěti letech - podle věku očkovaného.

Jedna dávka včetně aplikace vychází zhruba na devět set korun. „U nás je to stále devět stovek za jednu dávku včetně její aplikace,“ upřesnil lékař žďárského očkovacího centra pracovní a cestovní medicíny v objektu hygienické stanice Miroslav Kříž.

Po první dávce následuje za jeden až tři měsíce další, přeočkování se pak provádí po devíti až dvanácti měsících po druhé dávce. „Po druhé dávce je v organismu hladina protilátek proti viru 97 až 98 procent, po třetí dávce je to 99 procent a přetrvá minimálně tři roky. Většinou se ale pravidelné přeočkování jednou dávkou vakcíny provádí po pěti letech,“ informoval Kříž. V případě potřeby se však zrychlené schéma očkování uplatňuje po celý rok. To se pak druhá dávka aplikuje po dvou týdnech po první a třetí od pěti měsíců do roku po druhé injekci.

Žďárský okres navíc zahrnuje hned dvě oblasti s takzvanými přírodními ohnisky nákazy, kde se infikovaná klíšťata vyskytují více než jinde. „V okrese jsou dvě, a to na Bystřicku podél řeky Svratky a v okolí přehrady ve Víru směrem na Brněnsko a na Velkomeziříčsku kolem řek Oslavy a Balinky,“ přiblížila vedoucí žďárského územního pracoviště Krajské hygienické stanice Renée Mašová s tím, že prakticky všichni letošní nemocní se nakazili právě v těchto lokalitách a ani jeden z nich nebyl proti klíšťové encefalitidě očkovaný.

Ohniska nákazy se však nacházejí i v některých dalších částech Vysočiny, přičemž kraj v hodnocení za roky 2015 až 2017 drží nelichotivé druhé místo – hned za Jihočeským krajem. V Kraji Vysočina v roce 2017 klíšťovou encefalitidou onemocnělo celkem 73 lidí, o rok dříve 61 a v roce 2015 jich bylo 45.

Na nadstandardní očkování přispívají některé zdravotní pojišťovny. Například druhá největší pojišťovna, kterou je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR v loňském roce vydala na očkování proti klíšťové encefalitidě 19,4 milionu korun. „U klíšťové encefalitidy je prevence v podobě očkování nejefektivnější ochranou a my na ni přispíváme i v roce 2019 částkou 500 korun, dětem pak až tisíc korun. Loni tohoto příspěvku využilo přibližně 37 tisíc klientů,“ upřesnila mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.