„Jsem v izolaci, musím vydržet do konce týdne,“ potvrdil Michal Šmarda.

Nejhorší byly podle jeho slov první tři dny, kdy se nemoc u něj projevila naplno. „Hodně mě bolela hlava. A taky klouby a svaly. Pak to mírně ustoupilo, ale zase se mi hůře dýchalo. I to už naštěstí začíná odeznívat,“ popsal Michal Šmarda.

Nemocní nebo v karanténě jsou i lidé z úřadu. „Pořád jich přibývá. A nejen tam. V karanténě jsou i někteří lidé v Domě s pečovatelskou službou,“ poznamenal Šmarda.

V Domě s pečovatelskou službou je v izolaci několik osob s pozitivním testem na koronavirus. „Máme vyčleněný personál, který o ně pečuje,“ sdělila ředitelka Novoměstských sociálních zařízení Hana Janů.

Někteří z pacientů, přestože jsou již vyššího věku, mají průběh nemoci lehčí. „Já jsem měla tak tři dny bolesti v krku. Pak jsem trochu kašlala a smrkala, a pak to začalo odeznívat. Byla jsem jen unavená a spavá. A pořád nemám chuť k jídlu. Už je to desátý den, tak snad se už k tomu nic dalšího nepřidá,“ zadoufala osmasedmdesátiletá Jana Černá z novoměstského Domu s pečovatelskou službou.

V plném nasazení jsou nyní zdravotníci. Novoměstská nemocnice zatím situaci zvládá, i když to není úplně jednoduché. „V neděli jsme měli osmdesát hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19. Zatím se to daří držet v jednom nemocničním křídle, neexpandujeme do jiných pavilonů. Péče o nemocné je velmi náročná, a to nejen fyzicky, ale také psychicky,“ povzdechla si nemocniční mluvčí Tamara Pecková.

V nemocnici zaznamenali v současné době kvůli koronaviru i úbytek zaměstnanců. „Padesát jich je nemocných a pět zaměstnanců je v karanténě,“ potvrdila Tamara Pecková.