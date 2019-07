„Máme doma půlroční holčičku. Protože bylo venku pěkně, dala jsem jsem ji na chvilku na deku na zahradu. Až večer jsem pak při koupání zjistila, že má na zádíčkách přisáté klíště. Strašně jsem se vyděsila, v hlavě mi hned naskočily všechny katastrofické scénáře, nechtěla jsem se ani domýšlet, co všechno by se mohlo stát,“ popsala začátek příběhu, který naštěstí skončil happyendem Ivana Lukášová ze Žďáru nad Sázavou.

Nešťastná maminka se obrátila na dětskou lékařku, která jí poradila, jak klíště miminku vytáhnout, a také jak dále postupovat. „Použila jsem na vytažení klíštěte speciální pinzetu, tu jsme naštěstí doma měli, koupila jsem si ji již dříve v lékárně. Za chvilku se klíště uvolnilo, bylo to docela snadné. Pak jsem vytažené klíště zabalila do plastového sáčku, zalepila a druhý den poslala na vyšetření do laboratoře, jak mi to paní doktorka poradila. Tam klíště vyšetřili, jestli není přenašečem klíšťové encefalitidy nebo lymeské boreliózy. Stálo nás to něco okolo dvou tisíc korun, ale měli jsme jistotu, že holčička bude v pořádku. A nemuseli jsme s ní absolvovat žádné bolestivé odběry krve,“ dokončila své vypravování Ivana Lukášová.

Vyšetřením klíšťat se v Česku zabývá několik laboratoří, jejichž adresy i nabídku si mohou lidé dohledat na internetu. Zájemce si může objednat buď jednotlivé testy, anebo kompletní balíček, který zjišťuje kromě lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy také například ehrlichiózu, onemocnění napadající bílé krvinky mající za následek snížení imunity, nebo babesiózu – parazitární onemocnění napadající červené krvinky. Od počtu objednaných testů se pak odvíjí také cena, která se pohybuje od pětistovky výše. Pokud požaduje někdo výsledky okamžitě, může si objednat takzvanou expresní analýzu. Ta je pak provedena do čtyřiadvaceti hodin, žadatel si pak ovšem musí za rychlost připlatit.

Klíšťata na Vysočině jsou i letos velmi aktivní. „Od začátku letošního roku do konce června jsme už zaznamenali devět případů klíšťové encefalitidy a sto deset případů lymeské boreliózy,“ informovala ředitelka protiepidemického odboru vysočinské krajské hygienické stanice Alena Dvořáková.

Nejvíce postižené z hlediska výskytu infikovaných klíšťat bývá na Vysočině tradičně Žďársko, kde se nacházejí hned dvě oblasti s takzvanými přírodními ohnisky nákazy. Jedno z nich je v okolí Bystřice nad Pernštenem, nejvíce nakažených klíšťat je podél řeky Svratky a v okolí přehrady ve Víru směrem na jižní Moravu. Druhé přírodní ohnisko nákazy je na Žďársku v okolí Velkého Meziříčí, konkrétně okolo řek Oslavy a Balinky.