Dát si oběd a zaplatit méně než sto korun? To je možné ve Žďáře nad Sázavou. Kromě nízkých cen nabízí restaurace a jídelny v okresním městě rozmanité chutě. Strávníci mají na výběr jak z tradičních českých jídel, tak i z pokrmů indické či asijské kuchyně.

Výběr restaurací ve Žďáře nad Sázavou | Video: Deník/Jiří Kašpárek

S výběrem, cenami a dostupností je spokojená žďárská obyvatelka Hana Kantorová. „Každý den chodívám do restaurace Krystal. Pracuju totiž naproti, takže to tam mám blízko. Chutná mi, jak tam vaří a že je pestrý výběr. Dávají i dost zeleniny, což mi vyhovuje. A když chci změnu, tak si třeba zajdu na Farský dvůr,“ vyjmenovala žena své oblíbené podniky.

Restaurace Krystal ZR nabízí své polední menu od 119 do 150 korun. Jídlo v restauraci Na Farských stojí okolo 150 korun. Ve Žďáře jsou ale i podniky, kde cena za polední jídlo klesá až pod sto korun za porci.

Guláš, řízek či smažený sýr s přílohami za méně než devadesát korun. Takové ceny mají v jídelně Vesna. Podnik přes třicet let řídí Věra Fojtová. „Museli jsme však nedávno stejně zdražit. Nahoru totiž jdou taky ceny surovin, víc stojí i elektřina. Ale ceny stejně musíme držet nízko, protože nejsme klasická restaurace. Na druhou stranu to přiláká víc lidí,“ řekla Deníku Fojtová. Ta Vesnu vlastní spolu se synem. V jejich podniku pracuje dvacet zaměstnanců.

Fojtová také vysvětlila, proč může nechat ceny jídla nechat pod stovkou. Část práce totiž udělá sám zákazník. „Strávník se totiž sám obslouží. Odnese si po jídle i nádobí. Na tom něco tedy ušetříme, protože to nemusíme dělat my,“ uvedla provozovatelka a dodala, že mívají specifickou skladbu zákazníků. „Z mé zkušenosti to většinou než místní bývají turisté. Když o nás už slyšeli a jedou do Žďáru, tak se k nám chtějí taky podívat,“ přiblížila Věra Fojtová.

Ceny menu v restauracích ve Žďáru nad Sázavou:



Vesna: okolo 90 korun

Krystal ZR: okolo 130 korun, v ceně je polévka

Na Farských: okolo 150 korun, v ceně je polévka a pití

Om: okolo 130 korun, v ceně je pití

Oáza: okolo 150 korun

Ceny jsou platné k datu 18. srpna 2023

Podle hlavního ekonoma brněnské investiční společnosti Cyrrus Petra Pelce je levnější jídlo v restauracích vždy ústupkem na jedné ze dvou stran. „Buďto je to za cenu marže restauratéra, nebo na úkor kvality,“ popsal a doplnil, v čem může být nižší marže výhodou. „Pokud jde například o restauraci v centru města, kde je hodně lidí, tak si může restauratér dovolit snížit marži, protože tím naláká více zákazníků,“ sdělil.

Razantní zdražování ekonom neočekává. „Už jsme za stropem zvyšování cen energií a inflace by měla v příštím roce klesat. Menu za dvě stovky nás asi čekají, ale ne všude. V řadě restaurací to bude třeba i o třetinu levnější,“ podotknul Pelc.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Okolo 130 korun se pohybuje cena jídla v indické a nepálské restauraci Om v centru Žďáru. Dalších zhruba třicet korun pak stojí polévka. Kolem 150 korun pak vyjde porce jídla v bistru Oáza, které nabízí asijské speciality.