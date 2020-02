„Budeme vyhlašovat záměry na rekonstrukci nejen pro nové uchazeče. Šanci dáme i těm nájemníkům, kteří v městském bytě bydlí nejméně pět let, za tu dobu nemají u pronajímatele žádné pohledávky, ve všech agendách městského úřadu mají vše srovnáno a jejichž byt od roku 1995 neprošel celkovou rekonstrukcí. Takovýto nájemníci se nám nyní mohou hlásit,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement.

Město už se rozhodlo zmodernizovat několik bytů ve dvou bytových domech v ulicích Brodská a Revoluční. „Stávající nájemci si mohou vyplnit formulář a podat žádost. Bude to probíhat tak, že pokud bytová komise rozhodne, že nájemník splňuje všechna požadovaná kriteria, doporučí radě města umístit tohoto nájemníka do zrekonstruovaného bytu. Jestliže ho rada vybere a schválí, přestěhuje se nájemník do nového bytu. Pak si může rozmyslet, zda zůstane v novém bytě nebo si tam jen odskočí dokud se nezrekonstruuje ten jeho stávající,“ vysvětlil Josef Klement.

Rekonstrukce potrvá přibližně měsíc. Zahrnuje výměnu rozvodů, jádra, podlahové krytiny, kuchyňského vybavení i oken. „Náklady na rekonstrukci se pohybují od 200 do 250 tisíc korun. Hradí je město ze svého rozpočtu,“ doplnil Josef Klement s tím, že rekonstrukce některých městských bytů se neuskutečnila už třicet let.