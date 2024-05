Průzkum kvůli těžbě lithia povolilo u Rožné na Žďársku ministerstvo životního prostředí. Průzkumné území je na dohled od lokality, kde se v minulosti dobýval uran.

Obec Rožná. | Video: se souhlasem obce Rožná

U Rožné na Žďársku by se v budoucnu mohlo těžit lithium. Ministerstvo životního prostředí totiž povolilo stanovit takzvané průzkumné území. Uvedl to Český rozhlas.

Průzkumné území vybíhá od Rožné severozápadně k sousednímu Rodkovu, na dohled od odkalovací nádrže dřívější těžby uranové rudy, uvedl Český rozhlas.

Rozhodnutí ministerstva je zatím nepravomocné.

Uran nám stačil. Těžbu lithia v Rožné nechceme, brání se místní

Lithium (Li) je stříbrolesklý a velice reaktivní kov, v přírodě se vyskytuje jen ve sloučeninách.

Největší potenciál využití lithia je při výrobě dobíjecích baterií, především do přenosné elektroniky, baterií do elektromobilů a velkokapacitních baterií pro ukládání energie. Uvádí to ministerstvo průmyslu a obchodu.

V Rožné si lidé průzkum, ani těžbu lithia nepřejí. „Máme mezi sebou naprostou shodu v tom, že průzkumy ani těžbu tady v žádném případě nechceme,“ uvedl starosta obce Libor Pokorný.

Poslední vozík s uranovou rudou byl vyvezen na povrch. Důl Rožná 1 končí

Místní lidé podle starosty nechtějí přijít o krajinu, která se v lokalitě začala rekultivovat po dlouholeté těžbě uranové rudy. „Je tady klid a děláme ozdravné kroky. Zrekultivovali jsme většinu zasažených oblastí. Krajina se za těch pár let vrátila téměř do původního stavu. Je pro nás nepřijatelné, aby se to znovu rozbouchalo,“ vysvětlil starosta.

„Už tady ani není žádná infrastruktura. Muselo by se všechno vybudovat od začátku. A jednou nám to tady stačilo,“ dodal Pokorný.