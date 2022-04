Kromě dvou rychlodobíjecích stojanů v největším nákupním centru na Vysočině má firma Čez v Jihlavě ještě po jednom, a to na Benzině, ve Znojemské ulici a u Kauflandu. „V celém kraji Vysočina je v provozu devatenáct stanic, z toho patnáct rychlodobíjecích,“ informovala mluvčí Čezu Šárka Lapáčková Beránková. Další jsou například u Jaderné elektrárny Dukovany, v Havlíčkově Brodě, Humpolci, Pelhřimově, Telči, Třebíči, Žďáře nad Sázavou nebo u dálnice.

Hazard na vysočinské D1: s tahačem narážel do svodidel, pak skončil na boku

Jen za loňský rok odebrali řidiči na těchto stanicích více než trojnásobek energie oproti roku 2020 a to téměř 112 tisíc kilowatthodin. „To představuje palivo pro 3110 plně nabitých elektromobilů střední třídy nebo dost energie pro osmnáct e-aut na cestu kolem světa,“ přiblížila mluvčí Lapáčková Beránková.

Čez eviduje za rok 2021 osm tisíc dobíjení na Vysočině, i to je třikrát více než předloni. „Nejčastěji řidiči e-aut dobíjeli své vozy u čerpací stanice Benzina v Třebíči a u prodejen Kaufland v Pelhřimově, Humpolci a ve Velkém Meziříčí u dálnice D1,“ doplnila mluvčí společnosti Čez. Cena za dobití se průměrně pohybuje kolem 250 korun. Nabíjení doma nebo ve firmách přitom bývá výrazně levnější.

- dobíjecích stanic je na Vysočině již několik desítek, místa u nich ale ve městech většinou zejí prázdnotou



- dobíjecí hub ve Vystrkově u Humpolce je nejvytíženějším místem v síti Eonu



- ČEZ informoval, že byly loni třikrát více využívané než v roce 2020

Další stanice pak nabízí firma Eon, má jich po celé Vysočině čtrnáct. Současným trendem jsou pak dobíjecí huby, kde lze napájet šest a více aut. „Dobíjecí hub ve Vystrkově u Humpolce, kde jsme v roce 2019 otevřeli první ultrarychlou dobíjecí stanici v České republice, je z pohledu odebrané energie i počtu dobíjení nejvytíženějším místem v naší síti. Velký zájem je také o dobíjení v Jihlavě,“ řekl vedoucí oddělení Mobility Services společnosti Eon Energie Martin Klíma.

V jednotlivých regionech se angažují také místní firmy. Například ve Žďáře nad Sázavou provozuje celkem tři stojany firma Del, dva Zdar, jednu má město na centrálním parkovišti a další dvě jsou v areálu firmy Elmont.

Stání pro nabíjení elektroaut se objevují také na sídlištích v Třebíči. Opozici se nelíbí, že na těchto místech nesmí parkovat jiné vozy než elektromobily a již tak omezená možnost parkování na sídlištích se tím ještě zhoršuje. Jeden stojan je také před Střední průmyslovou školou Třebíč. Tam ho naopak chtějí. „Za její umístění jsme rádi, protože na škole máme i elektromobil a takhle je jeho nabíjení a udržování mnohem jednoduší,“ řekla ředitelka školy Petra Hrbáčková.

Dobíjecí infrastruktura dále poroste u dálnice i ve velkých městech. Zatím to ale není příliš výhodné. „Obecně platí, že ekonomika provozu sítě stanic se dostane z červených čísel v momentu, kdy v celé rebublice bude jezdit zhruba čtyřicet až padesát tisíc elektromobilů. Dnes je to něco přes deset tisíc,“ nabídla pohled do zákulisí Šárka Lapáčková Beránková. „Rozvoj sítí však musí vždy jít před vývojem trhu, infrastruktura musí být na vyšší počty elektrických aut připravena v předstihu,“ dodala mluvčí Čezu.

O dlouhodobém rozvoji pak hovoří i Eon. „V Jihlavě a na Vysočině obecně budeme nadále investovat do rozvoje veřejných dobíjecích stanic. Aktuálně máme ve výstavbě dobíjecí stanici v Jihlavě, v Telči, ve Velké Bíteši, v Třebíči, v Havlíčkově Brodě a v Novém Městě na Moravě,“ dodal Martin Klíma z Eonu. Tajemník novoměstské radnice Petr Hanych potvrdil, že elektronabíječka s využitím pro dva elektromobily bude na Vratislavově náměstí.

K výstavbě nových stanic jsou skeptičtí někteří obyvatelé Jihlavy. „Něco takového tady rozhodně nepotřebujeme. Nevím o tom, že by někdo ze sousedů jezdil elektromobilem a kvůli tomu si ho asi nekoupí. Takže by to akorát zabíralo místo,“ usoudila Pavlína Hájková, která bydlí na sídlišti v Jihlavě.

S nožem v ruce okradl v Jihlavě kolemjdoucího. Policie útočníka dopadla

V některých městech Vysočiny již mohou úředníci nebo zaměstnanci městských společností jezdit elektromobily, například ve Žďáře využívají jeden takový vůz. „Toto auto využíváme v režimu, který jim nejvíc vyhovuje – krátké jízdy po městě, mnoho zastávek. Obsluha je pro řidiče mnohem pohodlnější, bonusem je tichý provoz,“ řekla mluvčí Blanka Sobolová.

Elektromobily testovaly také v jinde. Byli spokojeni, problém měli s vysokou cenou. „V případě zajímavé dotační podpory elektromobility pro veřejný sektor bychom pořízení zvažovali,“ uvedl tajemník novoměstské radnice Petr Hanych.

Trochu jiným směrem se vydala Jihlava. „Momentálně neuvažuje o koupi elektromobilu pro účely města. Městská policie Jihlava měla zapůjčený hybridní automobil a při nákupu nových aut se vydala tímto směrem," sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Hybridní vůz už mají v Humpolci, kromě něj tam používají i elektrický skútr. Ten má svá úskalí. „Úředníci se na něm bojí jezdit, využívá ho jen starosta a místostarota," uvedla s úsměvem mluvčí Humpolce Jana Kudrhaltová.