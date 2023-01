Nové soupravy na nejvíc vytížených regionálních tratích Praha - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Brno si cestující přejí už dlouho. Například Zdeněk Sibera z Havlíčkova Brodu jezdí do Světlé nad Sázavou, kde by se měly nové soupravy objevit. „Některé vlaky na téhle trati jsou už zastaralé. Například špatně funguje otvírání dveří u některých vagonů,“ poznamenal cestující.

Sto let od úmrtí Haška: v Lipnici si ho připomněli potomci i milovníci Švejka

Marii Kotěrové z téhož města zase vadí, že staré vagony mají příliš vysoké vstupy. „Dělá mi problém se někdy do vagonu vyškrábat, nebo vystoupit na perón,“ povzdechla si důchodkyně. To se ale u nových vagonů RegioPanter nestane. „Nástup usnadňuje nízkopodlažní uspořádání. Výška podlahy vlaku je ve výšce moderních nástupišť. Díky tomu je snadný nástup do vlaku i pro malé děti, seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Osoby na vozíku navíc mohou využít plošinu, která usnadní překonání mezery mezi vlakem a nástupištěm nebo výškový rozdíl u starších nástupišť,“ popsal výhody nových vlaků za České dráhy Lukáš Kubát.

Nevidomí použijí k ovládání nástupních dveří vlaku speciální vysílačku. Lidé na elektrickém vozíku si mohou baterii ve vlaku dobít. Sociální zařízení má uzavřený systém. Proto může být použité i ve stanici, což je ve starých vlacích cestujícím zakázáno. Podle Kubáta je řešeno jako bezbariérové, přístupné i pro osoby na vozíku a je vybaveno i sklopným pultem pro přebalování kojenců.

Wi-fi i zásuvky

V soupravách nechybí ani wifi nebo elektrické zásuvky pro napájení drobné elektroniky. „Cestující mají k dispozici také úložné prostory pro zavazadla včetně univerzálního prostoru pro kočárky, jízdní kola nebo zvlášť objemná spoluzavazadla,“ zdůraznil Kubát. Soupravy jsou vybaveny moderním audiovizuálním informačním systémem s LCD monitory, který cestující informuje o průběhu jízdy, například o cílové stanici, směru jízdy, následující zastávce, a také o mimořádnostech na trase.

Základní parametry jednotek RegioPanter:

• maximální rychlost 160 km/h;

• délka 52,9 m;

• počet míst k sezení 140, z toho 8 v 1. třídě;

• bezbariérová – nízkopodlažní;

• moderní bezpečné dveře ovládané tlačítky, centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku, navíc pro nevidomé a slabozraké budou čelní dveře jednotky vybavené dálkovým ovládáním dveří obsluhované slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem;

• prostorné, bezbariérové WC s uzavřeným systémem přístupné také osobám na vozíku a vybavené sklopným stolem pro přebalování kojenců;

• doplňkové služby, jako jsou elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky cestujících, napříklaad mobilní telefony, tablety atp. včetně USB portů, bezplatná palubní wifi síť;

• sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček a LED čtecí lampičky nad sedadly v rámech na umístění zavazadel;

• úplnou novinkou v České republice je vybavení vlaků zásuvkou 230 V pro dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků;

Zdroj: České dráhy

Nové vlaky RegioPanter, které začnou v průběhu letošního roku jezdit v Kraji Vysočina, vyrábí konsorcium společností Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Aktuálně jich tam vyrábějí přes tři desítky skoro za čtyři miliardy korun. Výrobu ale na čas podle Českých drah zbrzdil covid. Nejvíc souprav je pro Jihočeský kraj. Pro Vysočinu jich České dráhy objednaly šest. Na Plzeňsku jezdí vlaky RegioPanter už od předloňska.