Žďár nad Sázavou - V poutním areálu Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou oslavili lidé svátek svaté Lucie se svícemi a lucernami v rukou. Po setmění procházeli ambitem obkružujícím kostel a poslouchali staré rorátní zpěvy v podání chrámového sboru Fons. Slavnost světla uzavřel adventní koncert dětského pěveckého sboru Žďáráček v kostele svatého Jana Nepomuckého, osvětleném rovněž pouze světly ve tvaru svící.

Průvod čítající kolem 150 lidí nejdřív procházel chodbou ambitu měřící skoro půl kilometru. "Můžeme jít pouze za svitu svící, ztišit se, upokojit. Zastavíme se v každé kapli, abychom se kratince zamysleli nad Božím slovem nebo zaposlouchali do zpěvu rorátů," řekl místní kněz Vladimír Vojtěch Záleský v úvodu slavnosti.

Svatá Lucie je pro věřící patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. Velmi populární je tato světice v Itálii. S jejím svátkem byla dřív řada zvyků spojena i v českých zemích, známá je pranostika "Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá".

Římskokatolická farnost se o poutní areál zapsaný v seznamu UNESCO stará od 28. srpna 2014, kdy byl vrácen církvi. Památku si už letos prohlédlo 35.000 lidí. "Poslední tři čtyři roky návštěvnost pořád roste," řekla kastelánka Lenka Houbová.

Hlavní turistická sezona na Zelené hoře byla sice ukončena v říjnu, ale zájemci si mohou tuto stavbu architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela prohlédnout i koncem roku. Zimní prohlídky se budou konat od 27. do 31. prosince. Místo by si ale lidé měli předstihem zarezervovat, kontakty jsou na webu.

Kostel bude přístupný také o vánočních svátcích, a to 25. a 26. prosince. "Zelená hora bude otevřena od 14:00 do 17:00 zdarma, k modlitbě a k prohlídce betléma," uvedla kastelánka. Do betléma, který bude vystaven v kostele, vyřezali dřevěné figurky pod dohledem řezbáře žďárští farníci. Mše se konají pravidelně každou sobotu, a také na Silvestra. Lidé se na Zelené hoře sejdou hodinu před půlnocí.