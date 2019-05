Na Zelené hoře se lidé už podruhé sešli při krojové pouti

Žďár nad Sázavou /VIDEO/ – Průvod lidí všeho věku v zejména horáckých a podhoráckých lidových krojích, duchovní, muzikanti i veřejnost stoupající ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kde se po mši svaté uskutečnila lidová veselice. To byl v pořadí už druhý ročník obnovené krojové poutě ke svatému Janu Nepomuckému. „Byla jsem zvědavá hlavně na ty kroje, tady jsou jiné, než znám. Líbí si mi, když lidé udržují tradice. Pocházím od Olomouce a pamatuji si, že jsme kdysi doma měli hanácký kroj, byl snad ještě po prababičce ze začátku minulého století. Rodiče ho věnovali někam do muzea, když se na stáří stěhovali z domu do bytu, je mi to teď trochu líto. Taková věc by se neměla dávat z domu,“ konstatovala Hana Dvořáková z Tišnova.

Do průvodu složeného z členů folklorních souborů a farníků z farností Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se při cestě od žďárského zámku k památce UNESCO na Zelené hoře přidala i Adéla Vrtíšková z Třebíče. „Kroj jsme rekonstruovali podle babiččiných starých fotek, její rodina pocházela z Dukovan, kde se kdysi nosily hrotovické nebo rouchovanské kroje. Barvy jsme museli nastudovat podle odborné literatury, protože fotky byly samozřejmě černobílé. Zaujal mě třeba modrý fábor v pase, který na svátečním kroji nosila zasnoubená děvčata. Aspoň bylo hned jasno,“ uvedla s úsměvem žena. Krojovou pouť uspořádal žďárský spolek Putování za Santinim ve spolupráci se „zámeckou“ farností a za podpory města a majitelů žďárského zámku. Tradice poutí na Zelenou horu se ve Žďáře udržovala odedávna a mířily na ně tisíce lidí ze široka daleka. „Město i jeho největší památka leží historicky na hranicích Čech a Moravy. Už od vysvěcení kostela v roce 1722 k němu směřovaly tisíce poutníků z rozsáhlého hraničního regionu,“ připomněl předseda spolku Putování za Santinim Stanislav Růžička s tím, že poutě nebyly nikdy přerušeny. Petr Hladík putoval ze Studnic do Vídně. Cílem bylo zviditelnit sbírku Přečíst článek › Jen se postupem let posunuly i do jiného rozměru. „V době žďárské pouti je v kostele stále slavena řada mší svatých a přicházejí tam stovky a tisíce zbožných návštěvníků. Chtěli jsme však vytvořit příležitosti pro ty, kdo chtějí vidět a navštívit Zelenou horu jinak. Také proto byl termín krojové pouti předsunut několik dnů před hlavní žďárskou pouť, abychom se vyhnuli ozvěně kolotočů a jarmarku,“ dodal Stanislav Růžička.

Autor: Lenka Mašová