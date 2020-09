Až dvě hodiny před otevřením se scházeli odpoledne v pátek 18. září zákazníci před moštárnou v Přibyslavi. „Ať dělám, co dělám, zase nejsem první,“ poznamenal s úsměvem Jiří Přibyl.

Moštárnu provozuje místní organizace Českého svazu zahrádkářů Přibyslav. Je to jejich chlouba. „Loni byla úroda mizerná, moštárna stála, letos si to vynahradíme,“ pochvalovala si rodina Havlíkových, která si pro mošt přijela s několika soudky. „Stejně to do konce roku skoro všechno vypijeme. Mošt u nás dlouho nevydrží, něco asi schováme do mrazáku,“ poznamenal otec rodiny. Do Přibyslavi jezdí lidé z celého Havlíčkobrodska. Někteří sem váží cestu až z Chotěboře, kde žádná moštárna není.

Někteří pěstitelé jablek trhají rekordy. Z moštárny si odvezou i 300 litrů. Podle zahrádkáře Ladislava Hladíka, který měl zrovna ten den službu u lisu, musí být ovoce na mošt zralé, ale ne nahnilé.

„Taková úroda nám poškodí lis a lisovací plachetky,“ vysvětlil Hladík. Při moštování to musí pořádně odsýpat. Žádné zdržování. Majitel úrody nasype jablka na pás. Vylisovaný mošt je třeba přelít do kanystrů nebo sudů. Plachetky plné vylisované jablečné drtě musí zákazník sám vyčistit a vrátit. Obsluha lisu na to nemá čas. Přitom ve dveřích stojí stále delší fronta. Když mošt z kanystru přeteče, honem utřít. Zatraceně lepí! Vylisovanou drť si zákazník odveze. „Já ji beru domů, kamarád je myslivec, on ji využije. Nebo to hodím na kompost,“ odpověděl na otázku, co si počne se třemi pytli odpadu, chalupář Josef Bartoš.

Jak uchovat mošt: Pěstitelé jablek nejčastěji radí mošt svařit s konzervačním přípravkem nebo kyselinou citronovou. Teplý stočit do lahví a nechat vychladnout naležato. Údajně to jde i bez konzervantu. Samozřejmě v chladu, ale i tak v něm dužina, kterou mošt obsahuje, začne po pár dnech kvasit. Jistou šanci nám dává pasterizace, při čemž teplý mošt ihned stáčíme do lahví a pevně zazátkujeme. Je však potřeba dodržet několik důležitých bodů. Prvním z nich je naprostá sterilita veškerého použitého nádobí včetně skla, do kterého mošt slijeme a zátky pro uzavření nádoby. Dalším bodem je udržení teploty moštu při samotné pasterizaci mezi 70 a 75 °C a to po dobu jen několika málo sekund, pak je potřeba mošt ihned stočit do připravených nádob. A samozřejmostí je uchování v chladu a tmě.



Zdroj: Prima nápady

„Oficiálně je moštárna otevřená v pátek od 16 do 17 hodin. Ale moštujeme podle zájmu. Dokud jsou zákazníci,“ informoval o provozu Ladislav Hladík.

Za jednu směnu vytočí zahrádkáři třeba i víc než tisíc litrů moštu, podle toho, jak je ovoce šťavnaté. Za litr zaplatí zákazník šest korun. Moštovací zařízení mají zahrádkáři v Přibyslavi v provozu víc než pět let. Pečují o něj vzorně. Nechali opravit například hydrauliku na lisu, tím pádem se snížila hlučnost zařízení, ale stoupla rychlost a výkon. Do moštovacího zařízení investovali asi 25 tisíc korun, částečně jim dotací pomohlo město Přibyslav a Kraj Vysočina.

Další moštárna na Vysočině je v Pohledu. Tady sezona začala v sobotu 19. září. Moštárnu provozují také zahrádkáři. Podle obecního úřadu moštování neovlivní ani koronavirus. Do moštárny k lisu nikdo ze zákazníků nesmí, ti čekají venku na zdravém vzduchu. V Pohledu se moštuje každou sobotu až do 24. října od 7 do 10 hodin. Za litr moštu zaplatí zákazník pět korun. O týden dříve už 12. září začali moštovat zahrádkáři v Ledči nad Sázavou. Moštárna je v provozu od osmi do 11 hodin. Litr moštu je za šest korun, zájem je čím dál větší.

Jak se zdá, moštárny a pěstitelské pálenice na Vysočině očekávají lepší sezonu než před rokem, kdy se v kraji ovoce neurodilo. Podle zahrádkářů je ovoce celkem dost, časté deště ale budou mít dopad na jeho kvalitu. Ovoce rychleji hnije.

Část zahrádkářských moštáren v kraji už je v provozu, postupně otevírají další. Za výrobu litru moštu se platí průměrně od čtyř do šesti korun. Někde jsou ceny dané podle množství zpracovaného ovoce.

„Začali jsme v sobotu 19 září,“ informoval zájemce o moštování Jan Havlík za moštárnu ve Vladislavi na Třebíčsku. Moštárna v Březníku na Třebíčsku funguje od 22. srpna, otevřeno má v sobotu odpoledne. V Březníku stojí výroba litru moštu čtyři koruny. Lidé si tam také mohou nechat nakrouhat zelí, na kilogram zaplatí dvě koruny. Ve Žďáře nad Sázavou je moštárna v provozu od 31. srpna, za litr moštu se tam platí pět korun.

Kde všude lze moštovat a za kolik

Pelhřimov 5 korun za kilo ovoce

Žirovnice 4 koruny za litr

Želiv 300 korun za 100 kilo ovoce

Moraveč u Pelhřimova 10 korun za litr

Ledeč nad Sázavou 6 korun za litr

Přibyslav 6 korun za litr

Šlapanov cena na dotaz

Žďár nad Sázavou 5 korun za litr

Třebíč 4 koruny za litr

Jimramov 4 koruny za litr

Zdroj: Adresář moštáren Žijeme homenade