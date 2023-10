Celkem je zatím prodaných patnáct bytů. Jejich cena se pohybuje od necelých tří milionů po skoro pět. Záleží na velikosti Cenu bydlení ovlivňuje velikost i umístění bytu. „Zájem o to je zdravý. V příštích letech proto budeme pokračovat dalšími etapami. Ve městě vzniknou ještě minimálně čtyři nové bytovky. Bíteš teď ukazuje svůj potenciál. Je pouze půl hodiny cesty od Brna a stojí u dálnice. Jsou tu velcí zaměstnavatelé. Plus tu přibyl nedávno supermarket a otevře tu také obchodní centrum. Sešlo se tu více pozitivních aspektů,“ dodal Chovanec k Bíteši.

Sídliště Hliniště v Meziříčí je už téměř dokončené. V říjnu se rozhodne o cenách

Oproti tomu ve Velkém Meziříčí chystají parcely na rodinné domy. Na konci září už bude plocha kompletně připravená spolu s ulicemi, lavičkami či autobusovou zastávkou. Parcel je na Hliništích celkem jednadvacet. V říjnu budou zastupitelé města rozhodnout o podrobných podmínkách prodeje či ceně za metr čtvereční.

S tím, jak práce ve městě pod dálničním mostem postupovaly, byl spokojený stavbyvedoucí Josef Koudela. „Nic nebrání tomu, abychom to na konci září v pořádku předali městu. Po stavební stránce je Hliniště hotové. Uklízíme a dokončujeme tady už jenom drobné terénní úpravy. Na žádný problém jsme teď ani nenarazili,“ přiblížil Deníku uprostřed září stavbyvedoucí.

Video: Takto budou vypadat byty ve Velké Bíteši.

Zdroj: Se souhlasem Century 21

Zájemci o rodinné domy však budou muset při stavbě splnit několik podmínek. Budou muset dodržet určitou barvu fasád či určitý typ materiálu na plot. Požadavky ovlivňují také sklon střech nebo vzdálenosti rodinných domů od společných hranic pozemků. Předem daný bude také maximální počet podlaží u novostaveb.

Cestou rodinných domů se vydali také v Křižanově. V městyse jich postaví více než čtyřicet a nastěhovat by se do nich měly rodiny s dětmi a mladí. První práce na stavbách by mohly začít ještě letos, pokud se podaří dodělat vodovody a kanalizaci. „Je to první část první etapy. Pak přijdou na řadu sítě, elektrika či silnice,“ informoval naposledy starosta s tím, že zájemci se hlásí i z Brna. V první fázi obec nabídne jednadvacet domů. Osmnáct prodá rodinám. Ve zbylých třech mohou být například kanceláře nebo podnikání. „Budou pro to speciální podmínky,“ vysvětlil Klimeš.