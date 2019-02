Žďársko - Sedm kandidátů se utká o jediné křeslo v Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku 51 - Žďár nad Sázavou. Ten kopíruje hranice žďárského okresu. Třetí senátorská volba na Žďársku slibuje napínavý souboj. Proti sobě stojí sedm osobností regionální politiky a podnikatelské sféry.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Pikantní souboj svedou dva nejvýše postavení politici na žďárské radnici. Volby proti sobě postavily místostarostku Dagmar zvěřinovou (ČSSD) a starostu Jaromíra Brychtu (ODS).

Přídomek „starosta“ mají před jménem také další dva kandidáti. Josef Mach (KDU-ČSL) šéfuje obecnímu úřadu v Osové Bítýšce, Květoslav Šafránek (Sdružení nestraníků) obci Bohdalov.

Senátorský post obhajuje Josef Novotný z Bystřice (SNK-ED). Sebrat mu ho se pokusí i předseda okresního výboru KSČM Jan Slámečka.

Proti harcovníkům regionální politiky se postavil podnikatel Zdeněk Tomášek (Politika 21).

Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. „Kandidát, který získá v prvním kole více než padesát procent hlasů, je zvolen senátorem,“ informovala Olga Šírová ze žďárského odboru sektetariátu tajemníka a vnitřních věcí.

To, že by už v sobotu byl na Žďársku znám nový senátor, je velmi nepravděpodobné. Pokud žádný kandidát nezíská přes padesát procent hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb. Do druhého kola postoupí první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola. „Voliči jim budou moci dávat své hlasy v celkem 266 volebních okrscích,“ dodala Olga Šírová.

Druhé kolo je vypsáno na pátek 24. října a sobotu 25. října.

V právě končícím šestiletém volebním období došlo k administrativní úpravě území senátorského obvodu. Změnou krajských hranic v roce 2004 přešlo čtyřiadvacet obcí z Bystřicka a Velkobítešska do Jihomoravského kraje. „Po víkendových volbách se o tyto lidi už bude starat senátor za Brno–venkov Tomáš Julínek,“ uvedl senátor Josef Novotný.

--------------

Koho můžete volit?

Dagmar Zvěřinová (ČSSD)

Jaromír Brychta (ODS)

Josef Novotný (SNK-ED)

Zdeněk Tomášek (Politika 21)

Květoslav Šafránek (Sdružení nestraníků)

Josef Mach (KDU-ČSL)

Jan Slámečka (KSČM)

---

Kdy volit?

1. kolo: pátek 17. října (od 14 hodin do 22 hodin), sobota 18. října (od 8 do 14 hodin).

2. kolo: pátek 24. října (od 14 hodin do 22 hodin), sobota 25. října (od 8 do 14 hodin).

------------

Kdy budou známé výsledky?

Volební komise začnou sčítat hlasy bezprostředně po uzavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin. Český statistický úřad je začne průběžně zveřejňovat na webových stránkách www.volby.cz. Očekává se, že podobně jako v předchozích senátních volbách, budou konečné výsledky prvního kola známy v sobotu večer mezi 20 a 22 hodinou. Průběh voleb, výsledky, první ohlasy kandidátů sledujte na webu www.zdarsky.denik.cz

-----------

Jak volit?

Při volbách voliči vybírají jednoho z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Vítězem druhého kola se stává kandidát, který získá více hlasů.



Senátorem může být zvolen občan České republiky, kterému je nejméně čtyřicet let. Volí ho občané, kteří dosáhli věku osmnácti let. Ve volbách může kandidovat i senátor, kterému končí mandát, takže pokud dostane důvěru občanů, může ve své práci pokračovat i po více období. Ve volebním okrsku číslo 51 - Žďár nad Sázavou obhajuje senátorský post Josef Novotný (SNK-ED).

-------------

Třetí volba

Obyvatelé Žďárska půjdou svého senátora v novodobé historii volit již potřetí. Poprvé to bylo v roce 1996. Post je šestiletý, každé dva roky se v republice vymění senátoři ve třetině volebních okrsků.



Nejvíce hlasů voličů ze žďárského okresu z celkem čtyř kandidátů v roce 1996 obdržel Jiří Šenkýř (KDU-ČSL), tehdy místostarosta Žďáru nad Sázavou. O totéž křeslo se ucházel i v roce 2002, avšak to si už mezi pěti kandidáty na senátora přízeň voličů získal tehdejší bystřický starosta Josef Novotný (SNK-ED). Zvítězil ve druhém kole volby s jednašedesáti procenty hlasů, poté co porazil dnes již zesnulého hasiče Jana Dřínka (NK).

-------------

Volební přehled najdete ZDE