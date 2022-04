Mezi ty, kteří si nejsou elektrárnou jistí, patří Markéta Justová. „Zatím mě to nijak nepřesvědčilo. Nevím, jestli to tady chci. Z mého okolí jsou lidé rozhodně proti. Maximálně jim je to jedno. Neslyšela jsem ještě o nikom, koho by to vyloženě lákalo,“ vyjádřila se obyvatelka Nyklovic.

Možná výstavba elektrárny byla novinkou pro Petra Horníčka. Zmínil však, že podobný nápad na výstavbu elektráren byl v obci před více než patnácti lety. Tehdy měly stát na poli, které patří jeho rodině. „Shodou okolností jsem se o zdrojích energie nedávno bavil s jedním známým. Solární panely či tepelná čerpadla nám připadají lepší a levnější,“ řekl s tím, že si to bude muset lépe prostudovat. „Probereme to taky s chlapy v hospodě,“ dodal s úsměvem muž z Nyklovic.

Dva velké požáry na Žďársku: v Hrbově hořela dílna, v Bohdalově rodinný dům

Větrná elektrárna by stála mezi Nyklovicemi a Sulkovcem

Byla by vzdálená přibližně kilometr.

Měřila by od 120 do 160 metrů.

Záleželo by na věrnostních podmínkách.

Výkon elektrárny by byl šest megawattů.

Investorem by byl Josef Valach. Lokalitu na Žďársku si vybral kvůli vhodným povětrnostním podmínkám. „Každá domácnost v Nyklovicích by měla podstatně sníženou nákupní cenu elektrické energie. Elektrárna splňuje veškeré bezpečnostní, hlukové a další požadavky,“ ujistil investor.

Starosta Nyklovic František Burša by preferoval, kdyby lidé měli spíš fotovoltaiky pro vlastní potřebu. „Když si představím, že tady bude stát na kopci vysoký stožár, tak to působí jako pěst na oko. Sice by stál přibližně kilometr od obce, ale stejně si tím nejsem jistý. Mohli bychom z toho mít levnější elektřinu, jenže nevím, jak by to fungovalo,“ zhodnotil. Zastupitelstvo bude o elektrárně rozhodovat na konci dubna. „Počkáme, jak se k tomu vyjádří obyvatelé,“ předeslal Burša.

Útok v Praze připomněl vraždu studenta ve Žďáře: vlastním tělem bránil spolužáky

Podobný přístup má také starosta Sulkovce. „Vím, že tu kdysi už podobná iniciativa byla. Tehdy se místní sdružili do skupiny Větrník. Dost proti tomu bojovali. Investoři nakonec kvůli tomu ustoupili. Nemyslím si, že by se od té doby něco změnilo. Energie zdražují, ale nejsem si jistý, že by obec z elektrárny profitovala,“ okomentoval starosta Petr Tomášek.