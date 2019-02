Na Žďársku koledují Kašpar, Melichar a Baltazar. Loni vybrali přes tři miliony

Žďársko - My tři králové jdeme k vám… To se o víkendu rozléhalo mnoha obcemi na Žďársku. Až do 14. ledna se totiž v České republice koná již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tu na většině míst Žďárska pořádá Oblastní charita Žďár nad Sázavou. V sobotu skupinky tří koledníků koledovaly také ve Vojnově Městci.

17 fotografií v galerii › V sobotu skupinky tří koledníků koledovaly také ve Vojnově Městci (na snímcích). | Foto: Deník / Jiří Marek

Po roce opět vyrazily do ulic měst a obcí České republiky skupinky tří králů, aby svou koledou předaly radostné poselství o narození Ježíše Krista a společně s veřejností přispěly k podpoře charitních projektů, které pomáhají potřebným. Tříkrálová sbírka se koná již podevatenácté. Skupinky koledníků bude možné potkat až do 14. ledna. „Všichni koledníci mají u sebe úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR a vedoucí skupinky ověřenou průkazku,“ uvádí Yvona Pošvicová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro rok 2019. „V roce loňském darovali lidé do 507 zapečetěných kasiček Oblastní charity Žďár nad Sázavou celkem 3 313 085 Kč. Do koledování se zapojilo přes 2 000 dobrovolníků celého okresu. Pro sbírku roku 2019 jsme aktuálně připravili 540 kasiček, které jsou již u našich asistentů připraveny k předání koledníkům,“ vypočítává Yvona Pošvicová. Auto narazilo do stromu. Tři zranění včetně dvou dětí skončili v nemocnici Přečíst článek › Tříkrálová sbírka roku 2018 podpořila především stávající služby žďárské Charity a jejich uživatele. Jednalo se o nový projekt pomáhající lidem v akutní nouzi s názvem Charitní záchranná síť, prorodinné poradenství, dostupnost terénní Charitní pečovatelské služby, nákup kompenzačních pomůcek pro zabezpečení pronájmu veřejnosti, každodenní dopravu uživatelů do denního stacionáře Rosa, rekondiční pobyt klientů Klubu v 9 a dobrovolnickou činnost centra Kambala. Podpořena byla i humanitární pomoc v českém Banátu v Rumunsku a moldavské centrum Hipokrates, které poskytuje pečovatelskou službu v obci Dorotskaja. Pro rok 2019 plánuje vedení žďárské Charity podpořit především veřejností velmi využívané terénní služby, dobrovolnickou činnost, která usnadňuje péči profesionálů, a osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením. „Za prostředky z Tříkrálové sbírky jsme velmi vděční. Máme tak možnost financovat to, na co nám chybí zdroje z nadací a grantů a je aktuálně potřebné. Děkuji všem, kteří se do Tříkrálové sbírky roku 2019 zapojí,“ vzkazuje všem dárcům, koledníkům i podporovatelům Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity. První kilometry stop už jsou vyjety, další bude záležet na počasí Přečíst článek › Nezastihli vás tři králové doma? Sbírku pak můžete podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 777 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 (Cena jedné SMS podle tvaru je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.). JIŘÍ MAREK

