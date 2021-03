V okrese Žďár nad Sázavou působí 246 dobrovolných hasičských sborů. Z celkového počtu členů v nich je 8 891 mužů a 3 115 žen.

Do hasičských sborů na Žďársku vstupují také děti a mládež. Ve věku od tří do sedmnácti let je tam registrováno 1 922 členů.