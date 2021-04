Co všechno jste v centru obce opravovali?

Upravily se všechny plochy na návsi, zeleň, opravili jsme veřejné osvětlení, udělali odpočinkové posezení a nové kontejnerové stání.

Milion tři sta padesát tisíc korun. Osmdesát procent uhradila dotace. Jsme malá obec, bez dotace by to nešlo.

Jak vysoký máte rozpočet?

Osm set čtyřicet pět tisíc korun.

Co vám v Milasíně chybí?

Rádi bychom zrealizovali novou bytovou výstavbu. Ale přímo v Milasíně se nám to nedaří. Máme několik stavebních parcel v katastru obce v územním plánu, ale ty jsou blíž k Dolní Rožínce než k Milasínu. To nám moc nepomůže. A taky bychom potřebovali novou kanalizaci. To je ale to pro nás hrozně nákladné. Takže plánujeme domovní čistírny odpadních vod.

Milasín

Počet obyvatel: 45

První písemná zmínka: 1348

Jak je to s dopravní obslužností?

Autobus do Milasína nezajíždí, musíme dojít na zastávku Na Bukovskou nebo k Dolní Rožínce. Je to asi půl kilometru. Tím, že z obce jezdí méně než pět školáků, nemáme na zastávku nárok. Kdyby jich bylo pět a více, měl by dopravní podnik povinnost nám sem autobus poslat. A jde také o docházkovou vzdálenost k nejbližší zastávce. Tu také splňujeme.

V obci není obchod, musíte vozit zboží odjinud?

Většinu ano. Ale jezdí nám sem pojízdná prodejna s pečivem. To využívají především starší lidé, kteří nemají tolik možností si zajet na nákup.

Tip na výlet



Dominantou obce je nově zrenovovaný obecní úřad na návsi, kde také stojí hasičská zbrojnice se zvoničkou. Nad obcí stojí mramorový křížek z roku 1920. Od něj se naskýtají krásné výhledy po celém Bystřicku, Novoměstsku i ke Křižanovu. Devět kilometrů jihozápadně od Milasína se vypíná mocný hrad Pernštejn. Slavný hrad i opravená Vrchnostenská zahrada bude otevřená, až to umožní uvolnění epidemických opatření.

Zdroj: Eliška Maloušková