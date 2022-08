Zdroj: Deník/Radka Sáblíková

Město o stavu zastávek ví. „Zastávka Novoměstská ve směru z centra se bohužel nevešla do investiční akce úpravy křižovatky Novoměstská – Neumannova včetně přechodu pro chodce. Je však v plánu upravit zastávku a současně vybudovat parkovací místo pro vozidla návštěvníků hřbitova. Zatím se ale nedostala do investičního plánu,“ sdělila Hana Vykoukalová z městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Současné umístění zastávky směrem do centra je jediné možné řešení. „Vznikla v blízkost hřbitova, bez investičních prostředků a spojených povolovacích řízení. Jedná se o rychlé řešení při zavedení protiběžné linky číslo čtyři, která dostala tehdy označení 4C. Je to kompromis, v daném místě nelze před vjezdy do rodinných domů instalovat přístřešek a dělat nástupiště,“ dodala Vykoukalová. Vybudování plnohodnotné zastávky by muselo být na jiném místě a na úkor městské zeleně.

Dopravní podnik také nemůže situaci nijak vylepšit. „Oběhy vozidel jsou předem stanoveny. Většina autobusů a městské hromadné dopravy jsou však většinou nízkopodlažní. občas jede nějaký vyšší, ale s oběhem vozidel se moc dělat nedá. Budování zastávek je na straně města,“ uvedla Jaroslava Zichová, odborná dopravní referentka společnosti Zdar.