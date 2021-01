„Snažíme se místním zajistit co nejvíce služeb. Když nám Jednota ze dne na den skončila, museli jsme nějak reagovat. Nebylo to jednoduché. Budova patří Jednotě, tak jsme se museli nějakým způsobem dohodnout,“ říká starostka Heřmanova Pavla Chadimová.

Budovu jste tedy koupili?

Chtěli jsme. Ale Jednota za to požadovala dva a půl milionu. To bylo pro nás moc. Takže jsme se domluvili na nájmu. Sehnali jsme prodavačku a prodává se dál. Sice na to doplácíme, ale místní mají obchod. Otevřeno je stále. Naše paní prodavačka je hrozně šikovná, jakmile začal covid, začala chodit do práce dříve. Snažila se, aby všem stihla nabalit pečivo. Tak, aby ho měl každý připravené. A já jsem jí tam chodila pomáhat.

Také jste prodávala?

Stála jsem u pokladny. Bála jsem se, aby se nám prodavačka nezhroutila a neodřekla to. Tohle bylo řešení. Navíc jsem si takto místní kontrolovala. Viděla jsem je každý den. Věděla jsem, že jsou v pořádku.

To bylo na začátku pandemie?

Na začátku. Pomáhala jsem v obchodě v březnu i v dubnu. A když je teď občas zapotřebí, zajdu tam zase. Obchod se nám tak podařilo zachovat. A stejně tak poštu. Máme teď poštu Partner.

V obci máte také neustále něco nového. V loňském roce jste například dokončili kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Hned vzápětí jste ji ale reklamovali. Co se nepovedlo?

Firma, která nám kanalizaci budovala, doplatila na subdodavatele. Ten zkrachoval, ale ještě předtím odvedl nekvalitní práci. Naštěstí jsme na to přišli zavčas a reklamovali to. Bohužel už byly všechny silnice znovu vyasfaltované. Takže se to muselo na několika místech znovu odkrýt a opravit. A dodavatelská firma musela zaplatit i nové asfaltování.

Užitečné informace



* Obecní úřad Heřmanov

Heřmanov 35

594 58 Heřmanov



* telefon: +420 602 509 130



* e-mail: obec@hermanov.info



* úřední hodiny: pondělí od 16.00 do 18.00 hodin

Na kolik vás kanalizace vyšla?

Asi na šestnáct milionů korun. Sice jsme na to dostali dotaci, ale stejně jsme se museli zadlužit.

Brali jste si úvěr?

Brali. Hlavně kvůli tomu, abychom vyasfaltovali silnice, které se musely kvůli kanalizaci rozkopat. Chtěli jsme udělat všechno najednou. Půjčili jsme si deset milionů, které budeme splácet asi dvacet let. Ale jsme rádi, že se to nakonec povedlo. Tehdy se ještě o covidu nevědělo. Teď, když náš rozpočet kvůli covidu poklesl, už by nám asi nikdo nepůjčil.

Heřmanov se stal Vesnicí roku 2017. Jak na to vzpomínáte?

Bylo to naprosto úžasné. Soutěžili jsme šest let, sbírali jsme jedno ocenění za druhým. Nakonec se nám soutěž podařilo vyhrát. Zapojili se všichni. A všichni si to strašně užili. Ale to je na dlouhé povídání…

Základní informace

Obec Heřmanov se nachází v okrese Žďár nad Sázavou a má 218 obyvatel. Součástí obce je i rozlehlá chatová oblast. V roce 2017 získala celostátní ocenění Vesnice roku. V obci se dále nachází kulturní dům, dva obchody se smíšeným zbožím, pohostinství, požární zbrojnice, pošta Partner a knihovna. Činnost základní školy v roce 2015 museli vzhledem k malému počtu žáků pozastavit.

Obec však úspěšně zrealizovala náhradní řešení a bývalá budova školy slouží v současné době jako Komunitní škola Heřmánek opět potřebám dětí i dospělých. Pro všechny zájemce je k dispozici sportovní areál u školy a dětské hřiště na návsi. Aktivním spolkem v obci a hlavním pořadatelem většiny akcí je Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1894.

Každoročně pořádají například ostatkový průvod, únorový hasičský ples, v květnu pravidelně od roku 2000 pořádají soutěž hasičských družstev Heřmanovská savice, dále Červencovou pouť zasvěcenou svátku p. Marie Karmelské. O pouti byl natočen i dokumentární film Bábina pouť.

Zajímavosti v okolí



Dominantou Heřmanova je kostel zasvěcený sv. Mikuláši pocházející ze 14. století. Dále se v obci nachází fara z roku 1799. Zvony v kostelní věži jsou velice staré a pochází z let 1493, 1504 a 1543. V blízkosti Heřmanova se rozkládá přírodní památka, unikátní mineralogické naleziště tzv. heřmanovských koulí.



Nejvyšším bodem v okolí je kopec Svatá hora 679 metrů nad mořem, která je častým poutním místem. Obdivovatelé zdejší krajiny si mohou projít naučnou stezku Svatá hora. Jedná se o velmi zajímavou trasu dlouhou téměř sedmnáct kilometrů s patnácti zastávkami, například Svatá hora, Rohy, Hrádek, Heřmanovské koule, Kuní hora, Anglica a další.



Mezi neobvyklé zajímavosti obce patří vysoký komín na návsi, který je pozůstatkem bývalého lihovaru. Obec Heřmanov ve spolupráci s EKO farmou Zelené údolí vybudovala Heřmanovskou naučnou stezku. Na šestnácti zastávkách instalovali lavičky a informační tabule, které seznámí návštěvníky s historií a zajímavostmi tohoto místa.