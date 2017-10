Na výstavě ukážou i včelí saunu

Nové Město na Moravě – Tradiční včelařská výstava v Novém Městě na Moravě, která odstartuje v pátek 3. listopadu v 15 hodin v budově Horáckého muzea, je určena nejen milovníkům medu, medových výrobků a přípravků z včelích produktů, ale také odborníkům.

„Letos představíme mimo jiné i netradiční způsoby léčení proti varroáze,“ potvrdil předseda novoměstské organizace včelařů Pavel Kaláb.

Infekční onemocnění včel způsobené roztočem Varroa Destructor je noční můrou většiny včelařů. Léčení je možné několika způsoby. Patří mezi ně i ty netradiční. „Vystavena bude plotna, na níž se úly ohřívají na teplotu 42 stupňů Celsia. Roztoče by to mělo zabít, včela přežije. Podobně funguje i včelí sauna, což je velká krabice s topným tělesem, do níž se ukládají rámky. A vystaven bude i termoúl. Všechno to bude součástí stálé expozice,“ informoval Pavel Kaláb.

Stejně jako každý rok, i letos si mohou návštěvníci zakoupit med, medovinu, medové i propolisové výrobky a další produkty. „Já si tam chodívám koupit med a pleťové krémy. No a manželovi samozřejmě medovinu, ten na ni hlavně v zimě nedá dopustit,“ usmála se Kamila Černá z Nového Města na Moravě. „A mně tam mamka nakupuje gumové včelí medvídky. Ty mám strašně ráda,“ dodala její pětiletá dcera Sabina.

Nejen děti, ale i dospělí návštěvníci výstavy se pravidelně zastavují před proskleným včelím úlem. Ten nebude v expozici chybět ani letos. „A máme také nového vyřezávaného dřevěného medvěda, který bude spát před vchodem do muzea,“ prozradil čerstvou novinku Pavel Kaláb.

Tradiční včelařská výstava se samozřejmě neobejde bez hlavního včelího produktu – medu. „Nabízet budeme pohankový med, akátový, lipový, řepkový, medovicový i směsný. A také několik druhů medoviny, medové cukrovinky, výrobky z včelího vosku a podobně. Výstava potrvá až do soboty 11. listopadu,“ dodal Pavel Kaláb.