Jedním z nejnavštěvovanějších areálů je například Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí na Žďársku. „Od 28. prosince je areál v provozu denně od osmi do dvaceti hodin. Podstatné je, že při nákupu skipasu musíte doložit bezinfekčnost,“ uvedla Zuzana Fajtová z velkomeziříčské radnice.

Stejná protiepidemická opatření platí i v ostatních areálech. Těch je v provozu po celé Vysočině sedm. Na Havlíčkobrodsku a Třebíčsku ale mají milovníci zimních sportů zatím smůlu. Na Třebíčsku tradičně mířili na Jalovec, jeho vleky však stále stojí. „Sněžili jsme, většina svahu je už pod sněhem, ale uprostřed nám zbývá asi dvacetimetrový pás. Jenže se teď má oteplit, takže provoz zatím nespustíme. Uvidíme, jaké bude počasí. Chtělo by to ještě tak čtyři dny mrazu,“ uvedl jeden z provozovatelů areálu Pavel Škorpík.

Které vysočinské areály jsou v provozu?



Jihlavsko – Luka nad Jihlavou; Šacberk; Čeřínek

Žďársko – Fajtův kopec; Harusák; Svratka (od 29. 12.)

Pelhřimovsko – Křemešník

Podobné potíže řeší i lyžařské středisko Kadlečák u Světlé nad Sázavou. „Chtělo by to ještě tak den a noc mrazu, pak bychom mohli spustit vlek. Ale s tou oblevou to moc dobře nevypadá,“ poznamenal provozovatel Jaroslav Kaiser.