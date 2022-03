Jak sleduje Besip statistiky nehod?

Nejenom prostým pohledem do celkových čísel, ale i do jednotlivých rizikových skupin dle Strategie Besip. Je však potřeba poznamenat, že z dlouhodobého horizontu dochází ke snižování fatálních následků. Tím však rozhodně nechci říct, že bychom si mohli „dát nohy na stůl“ a tvářit se spokojeně.

Má Besip nějaká srovnání Česka s ostatními zeměmi?

Pokud opustíme prostá čísla a podíváme se na dopravní nehody jednotkou vozokilometru, rázem zjistíme, že k vyspělým zemím západu se rozhodně řadit nemůžeme. Na snížení dopadů nehod má totiž největší zásluhu rozvoj techniky a bezpečnosti vozidel, nikoliv zásadní změna profilu českého řidiče jako takového.

Přesto, že dnes je na silnicích více aut, je údajně mrtvých při nehodách méně než před padesáti lety…

S oblibou říkám, že díky rozvoji bezpečnostních prvků a intenzivní práci na zvýšení bezpečnosti se daří každoročně držet počty usmrcených na pěti stovkách. A to je o více než tisícovku méně než před zmiňovanými padesáti lety. Vlastně to byla taková liposukce, která šla bez velkého přičinění jedince, pokud však chceme začít naplňovat Vizi Nula, tak bude třeba začít měnit i přístup řidičů.

Co by tedy zvýšilo bezpečnost našich silnic?

Pokud bych měla vypíchnout to, co považuji za důležité, bylo by to následující: vice dopravní výchovy pro děti druhého stupně základních škol a středoškoláky. Zavedení nového bodového systému. Zpřísnění požadavků na žadatele o první velké řidičské oprávnění, myslím skupinu B.

Jak v tom mohou pomoci třeba autoškoly?

Je třeba zvýšit tlak na fungování systému kvalitních autoškol a zkušebních komisařů formou zvýšení státního dozoru. Nutné je pravidelné doškolování učitelů. Zavedení speciálních programů pro řidiče, kteří páchají přestupky pravidelně. Toto snad bude od července příštího roku. Dále bych zavedla „režim řidiče“ i pro firemní dodávková vozidla nebo takzvané mobilní stanice technické kontroly a více míst pro kontrolní vážení. A v neposlední řadě je potřeba reagovat na stárnutí populace a připravit systém v návaznosti na držení řidičského oprávnění ve vyšším věku.