Volební stanoviště pro hlasování těchto voličů bude pro území žďárského okresu umístěno dne 6. října od osmi do sedmnácti hodin na rychlobruslařském oválu v Jungmannově ulici ve Žďáře nad Sázavou.

Lidé v karanténě nebo izolaci nebudou od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odstrčení. Právě pro ně je připravený jednoduchý způsob, a sice hlasování z automobilu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.