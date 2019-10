„Do Prahy opravdu nepojedu, zavzpomínám na něj doma. Nejsem příznivcem davů. Navíc v televizi bude možné sledovat přenos z rozloučení na Žofíně i v katedrále svatého Víta,“ vysvětlil své důvody Jiří Rauš.

Zavzpomínejte na jedinečného Karla Gotta



Ke hvězdě Karla Gotta, která je umístěna na Bítešském chodníku slávy, stále přinášejí nejen Bítešané, ale také lidé odjinud, květiny a svíčky. „Je to opravdu nádhera, lidé stále chodí, přinášejí s sebou květiny i svíčky. Je to velice dojemné, i když to samozřejmě není Bertramka,“ řekl Jiří Rauš, který podává pomocnou ruku těm příchozím, kteří si například neví rady, kam svíčku umístit.

„Nebo když jim třeba nefunguje zapalovač, pak jim pomohu svíčku zapálit. Často mi také děkují za to, že u hvězdy Karla Gotta toto pietní místo vzniklo, opravdu se jim líbí. Mnozí si tam dělají selfie, aby měli památku. Přidali jsme tam také velký panel s fotografií Karla Gotta,“ dodal velkobítešský hoteliér.

Hostinec u Raušů nabízí další připomínku zesnulé stálice českého hudebního nebe. „Vzal jsem do restaurace některé z reprodukcí obrazů Karla Gotta, které mi věnoval k padesátinám. Je na nich jeho rukou psané věnování,“ popsal Jiří Rauš.